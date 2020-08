„Řekl bych, že i přes drobná zlepšení je stav vážný. Filip je sice při vědomí, ale nemluví. Za celou dobu řekl snad dvě slova. Sám nemůže dýchat, je připojený k přístrojům. Navíc má velké bolesti ve zlomené noze a dál se mi to nechce příliš rozebírat. Filipova žena se o něho stará. V Hannoveru má maminku a ta hlídá dcerku. Týden u něho byla moje manželka, měl jsem obavu, aby jí to psychicky nepoznamenalo, ale je statečná.“

Léčba na soukromé klinice je podle otce perfektní. „Ovšem velmi drahá. Není to ale tak, že by syn neměl vysokou pojistku. Filip trochu naivně věřil, že v pojistce je všechno, co naslibovali, ale když přijde na plnění, ukáže se, že to není tak růžové, jak se zdálo. Pojišťovna odmítá některé věci platit. Pro ilustraci: týden na klinice stojí 10 000 eur a převoz vrtulníkem stál 40 000,“ přiblížil Ferdinand Minařík.

Náročná léčba

Na náročnou léčbu běží sbírka. „Není to teď jednoduché. Dotace kvůli koronakrizi v Německu spadly o 50 procent a mnoho žokejů, trenérů i majitelů má existenční problémy. I za této situace je hezké, že někteří přispívají. Nemám přesný přehled, ale peníze přišly třeba z Japonska, kde Filip působil a přispěli i lidé z Česka. Řada dárců je anonymních. Pokud vím, pomohli Pepa Váňa a Václav Luka mladší. Chtěl bych všem poděkovat. Situace není v této chvíli pro dostihy dobrá, a o to víc si vážíme pomoci,“ dodal žokejův otec.