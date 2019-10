V neděli vyrazí s osmiletým valachem ze stáje Jiřího Charváta za obhajobou v roli největšího favorita. Nervozita? Tu vyhlášený kliďas necítí. „Mám spoustu jiných starostí. Dostihy přijdou na řadu až o víkendu,“ usmíval se týden před startem Velké.

Váňu prý nestíhá

Klid, skromnost a přemýšlivost jsou přednosti, které rodákovi z Kladrub pomohly k úspěchům. „Nemůžu říct, že bych byl vítězný typ. K úspěchům mě dovedly přibývající zkušenosti a k tomu jsem měl štěstí na koně. Když se tohle spojí, tak to funguje,“ hodnotí své úspěchy.

Jeho pět pardubických triumfů přišlo během pouhých sedmi let. Se super rychlou kobylou Orphee des Blins opanoval slavný dostih třikrát po sobě v letech 2012 až 2014. Po roční odmlce proletěl cílem jako první v sedle Charme Looka. A jeho loňský triumf je stále v živé paměti.

Pokud vyhraje pošesté, v počtu vítězství se Faltejsek zase o krok přiblíží legendárnímu Josefu Váňovi. Budou mu chybět už jen dvě. „To je strašně daleko. Pořád to pro mě není téma,“ usmívá se Faltejsek s tím, že to opakuje stále dokola.

Škola na ostrovech

Patří k nejúspěšnějším tuzemským žokejům, ale nikdy prý nesnil o velkých triumfech. Dokonce ani jako malý kluk. Pokud mluví o svých úspěších, zmiňuje hlavně štěstí na dobré koně. „Prostě jsem je potkal na své cestě,“ říká.

Začalo to už na britských ostrovech, kam coby mladík vyrazil na vyučenou. „Ze začátku jsem měl jako každý mladý horší koně, ale pak bylo právě velké štěstí, že jsem dostal dobrého koně. Když jich člověk postupně jezdí víc, tak oni mu tu cestu ukážou. Potom už je na něm, aby pochopil řadu věcí a vyjezdil se,“ poukázal.

Sám Faltejsek jezdecké řemeslo pochopil dokonale. Vypiloval cit a souznění s koněm. Stejně jako Váňa dokáže vést koně na myšlenku. „Jde to. Člověk má nějaký cíl a představy a opravdu to funguje. Jen tomu musíte věřit.“ Faltejsek už vyhrál spoustu dostihů, a to i za hranicemi. Triumf ve Velké ale chutná nejlíp. „Je to doma. Vítězství všude jinde jsou krásná, ale tohle je něco víc.“

Cikán o berlích? Je to lenoch i šampion

Tzigane du Berlais je dalším z Faltejskových osudových koní. I když je úplně jiný Orphee des Blins, kterou žokej nazval letcem, a Charme Look, výborný skokan. „Říkáme mu Cikán o berlích, protože je línej. Je to hodně svéhlavý kůň, nechce moc běhat a musí mít chuť. Předpoklady na vítězství má, ale taky může být třeba pátý,“ řekl jeho majitel Jiří Charvát.



Faltejsek přikyvuje. „On je trochu flink. Někdy je těžké ho motivovat. Budu na něj muset víc tlačit,“ říká žokej. Atmosféra slavného dostihu ale vyburcuje i koně. „Loni neměl kvalifikační dostihy nijak zářné, ale před závodem člověk cítil, že v něm něco je.“