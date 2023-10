Největší bojovník za úpravy Taxisu. Jeho jméno je Jaroslav Myška, ale se svými návrhy narazil. A tak svou snahu vzdal. Po letošní Velké pardubické, kterou on sám jel již pojednadvacáté, se dostala legendární překážka znovu na přetřes. Zahynul totiž na ní kůň. Prostřednictvím sociálních sítích byla ve společnosti vyvolána hysterie, kterou ale odmítá. Přestože čtyřiačtyřicetiletý žokej usiluje o bezpečnější Taxisův příkop, tak upozorňuje, že poslat Stuka do tak náročného dostihu na zkušenou byla obrovská nezodpovědnost jeho trenéra a majitelů.

Jaroslav Myška se nebojí jít pro ostré slovo daleko. Rok co rok opakuje, že polovina koní na Velkou pardubickou nemá. A také to, že nezkušení koně i jezdci nemají ve startovním poli co pohledávat.

V případě Stuka se jeho proslulá věta potvrdila do posledního písmene. Devítiletý valach vstupoval do své první Velké bez potřebné průpravy a při svém prvním pokusu o zdolání legendární překážky způsobil hromadný karambol.

Zastavte jatka! Řeč je o Taxisově příkopu, který má další oběť. Ale i zastánce

„Nemyslím si ale, že by to bylo způsobené nezkušeností jezdce. V tom klukovi (žokej Benoit Claudic), co na něm seděl, bych problém fakt neviděl. Stuke se totiž skoku evidentně bránil, protože neměl s tak obtížnou překážkou žádné zkušenosti,“ předesílá Jaroslav Myška, který pokračuje:

„Nevím, kolik ten kůň v Pardubicích přešel krosů. Moc asi ne. Došel jednu kvalifikaci. Běhal nějaké proutky v Meranu, což je úplně odlišná disciplína. V tomto dostihu neměl co dělat. To je průser i odpovědnost trenéra a především majitele. Tohle si musí mezi sebou vyřídit oni. Jedna kvalifikace a ještě napotřetí, to jen naznačuje, že kůň nebyl na takový dostih nachystaný.“

Co bylo na Taxisu, jsem neregistroval

Stuke v letošní sezoně poprvé zkusil pardubické krosy. S nevalnými výsledky. Jednou nezvládl Velký anglický skok, potom zahrádky. Účast ve velké zajistil svým majitelům až v poslední možný moment, tedy v závěrečné kvalifikaci. Jaroslav MyškaZdroj: Archív//Deník

„Pardubickou ještě nejel a Taxis se skáče jen v ní. Nevím, co jeho stáj bláznila. Mohli nechat tuhle sezonu jako zahřívací. Ve smyslu: ať si jde Cenu Vltavy nebo něco podobného. Pokud by se naučil skákat, tak ho mohli zkusit příští rok. Opakuji, bylo to od trenéra nezodpovědné. Navíc měl prohlásit, že jdou letos nasbírat zkušenosti. Tohle říct o Velké pardubické, tak to je skutečně na pováženou,“ kroutí hlavou.

Myška se pro 133. ročník vyhoupl do sedla Kaiserwalzera, se kterým chtěl zaútočit na svůj premiérový triumf ve Velké pardubické. Od začátku také za to vzali… Moc dobře totiž ví, že Taxis je čtvrtou překážkou z jednatřiceti.

„Držel jsem se ve vedoucí skupince. V podstatě jsem žádný problém neměl. Je pravda, že mi Kaiserwalezer na Taxis koukal, protože tam byly stíny. On k němu přibíhal a nic přes ně neviděl, tak mi trochu přibrzdil. V tu ránu mi ztratil rychlost a skočil mi na hranu příkopu. Takže jsme také měli co dělat. Ale vyhrabali jsme se z toho. Záznam prokázal, že to bylo o kousek. Kdybych se o pár vteřin zdržel, tak mě Stuke srazí. Ten dopadl hned za mě,“ popisuje dramatické okamžiky.

Faltejsek potvrdil roli jezdce favoritů. Koním to můžu zkazit jen sám, směje se

A s sebou vzal dalších pět koní.

„To jsem vůbec nevěděl. Měl jsem svých starostí dost. Co bylo za mnou, jsem neregistroval. Když jsem pak viděl běhat kolem nás volné koně, tak jsem tušil, že je nějaký průšvih,“ vysvětluje.

Zkušený jezdec ví, že nesmí být blízko u koně před sebou ani vedle sebe. Jsou tací, kteří už mají své rituály. Lépe řečeno, manuál jak Taxis skočit…

„Vždycky se to snažím vytáhnout doleva. Většinou jsem tam sám. A většinou jedu na koni, který má na to být před Taxisem vepředu. Takže si to připravuji, abych byl v pohodě a nemusel si hlídat tolik prostor kolem sebe,“ poodhaluje Myška taktiku.

Je v jeho návodu i pasáž, jak se zachovat, když kůň před Taxisem zpomalí jako Stuke?

„To už nejde udělat nic. Jakmile jste rozhodnutí, že do toho jdete, tak už není ani prostor k nějakému zadržení. Jste strašně blízko před skokem. Když se kůň zastaví, tak uděláte průšvih. Uděláte ho i když skočíte, protože tam spadnete. Takže je to vlastně jedno. Před Taxisem se prostě nesmí zpomalit, natož zastavit,“ zdůrazňuje.

V letošním roce startovalo osmnáct koní. Vloni patnáct.

„Počet byl za mně pořád dobrý. Ale když se pak stane takovýhle průser, tak moc už je deset. Když jich bude pětadvacet a nic se nepřihodí, tak je to furt pohoda. Když je průšvih, tak je jedno, kolik startuje koní,“ má jasno žokej a trenér ze střediska v Kolesách.

Někteří lidi jsou neandrtálci

Letošní Velká pardubická nebude spojována s vítězným Sacamirem ani jeho jezdcem Janem Faltejskem. To vydrželo jen několik hodin. Jejich počin přebila hysterie ve společnosti, kterou vyvolala zpráva o mrtvém koni…

„Má to hodně společného s Taxisem. K této překážce už jsem se vyjadřoval dost dlouho a už to nechci řešit. Když kompetentní lidi nechtějí, tak ať si v tom pochodí… Přesto mě vždy bude mrzet, když se na něm nějaký kůň fatálně zraní. Je pravda, že tenhle vůbec neměl jet. Pak se ale najde skupina lidí, kteří vyhledávají podobné věci, aby mohli psát nesmysly. Neštěstí se může stát kdykoliv a kdekoliv. Upírá se na to zbytečně velká pozornost,“ tvrdí Myška.

Sacamiro má rád své stereotypy. Vadí mu jinde vyrostlá kopřiva, říká Petříková

Oproti minulým letům, kdy kůň na Taxisu zahynul, rok od roku vzrůstá síla sociálních sítích. Do všeho mluví všichni.

„Sociální sítě jsou zkázou lidstva. Z fleku bych je zrušil. U mě jsou někteří lidi neandrtálci. Vyjadřují se k tomu, o čem nemají ani šajnu. Nevědí, že kůň žere a kde se.. Chytří jsou až na půdu. Nedělá to dobře ničemu. Na tyhle anonymní hrdiny jsem háklivý. Žádnou sociální síť nemám, takže nejsem v obraze, kdo tam co píše. Jde to mimo mě, ale samozřejmě mé okolí to vnímá, takže se mi to nevyhne,“ krčí rameny.

O jisté nevyzrálosti společnosti svědčí fakt, že se všude řešil jenom mrtvý Stuke, ale nikoho nezajímalo, že byl na dráze oživován žokej Martin Liška.

„Takhle je to ve společnosti blbě hozené. Lidský život až na druhém místě? Je to ale v lidech. Řekl bych, že plno jich je hloupých. Doba je zkrátka taková. Jdete do obchodu a za kasou sedí člověk, který neumí počítat do tří. Je to jedno se druhým. Někdy si připadám jako v prvobytně pospolné společnosti,“ kroutí hlavou žokej, kterému 30. října přilétnou na věkový účet dvě čtyřky.

Až umřu, dělej si co chceš…

Pořadatelé vrcholu dostihové sezony od neděle čelí tlaku veřejnosti a bojují s názory typu Zakázat Velkou pardubickou, zrušit Taxisův příkop. Podrží je koňáci, nebo si do nich ještě kopnou?

„Těžko říct. Naše dostihové prostředí je také rozděleno na tábory. Staří a zadrbaní, kteří jezdili Velkou před třiceti, čtyřiceti, padesáti lety, do nás šijí, že to neumíme. Jenže tenkrát byla doba, že jim bylo u zadku, jestli spadne na Taxisu deset koní a osm jich chcípne. Tenkrát se vozili koně na jatka oficiálně. Takže nevnímali, že je to ohavnost. Společnost dnes tomu nepřeje. Nehodí se to, aby se dělalo všechno proto, aby koně padali. A odmítaly se jakékoliv úpravy Taxisu, které by zajistily vyšší bezpečnost. U mě to jsou debilové, protože ta doba je úplně jiná. Když jezdili oni, tak běhali na chromých koních a sázeli se, kam až ten jejich doběhne. Dnes je to velice citlivé téma, ale ti staří si melou svou,“ nebojí se říznout do živého Myška.

Myška se stal říčním králem. Zkušený žokej ovládl Cenu Vltavy i Cenu Labe

Jako trenér koní nepotřebuje slyšet, že Taxis je nejtěžší překážkou v kontinentální Evropě. A jako zkušený jezdec už možná má k této problematice co říct…

„Za mě by bylo hezké, kdyby Taxis přeskákali všechny koně. Spadnout se může. Ale chtělo by to udělat překážku tak, aby se dala skočit. Pro mě osobně je skákatelná. Nicméně stačilo by tam dát nějaké břevno a je to vyřešené. Jsem o tom pevně přesvědčený a už jsem to navrhoval dávno. Furt bychom měli, že by koně neměli padat. A když upadnou, tak maximálně z nějaké nedochvilnosti nebo nepozornosti. Měli bychom mít radost, že jsou schopni všechny překážky přeskákat. Na druhou stranu, když dá trenér na start koně jako byl Stuke, tak můžete připravit skok, jaký chcete, ale ten kůň ho bez zkušenosti neskočí."

Proč ještě nebyl vyslyšen?

„Když jsem s tím přišel poprvé, někdy před šesti lety mi řekl Olehla (trenér dostihových koní): Až umřu, tak si tady dělej, co chceš. Tak to vypadá, že budeme muset počkat a pak něco vymyslet,“ směje se Jaroslav Myška.