Tomáš Lukášek po sezoně v Kataru sbírá vavříny v Evropě. V Polsku o minulém víkendu vyhrál dva hlavní dostihy a přidal i třetí vítězství, takže sázkařův systém „Lukášek“ zafungoval.

Dá se říci, že teď absolvujete mezikatarský program a na podzim se do Perského zálivu znovu vracíte?

Telefon zvoní a nabídky přicházejí. Snažím se vybírat ty nejlepší. V Polsku se mi daří, byl jsem tam i šampionem, ale teď trvalý kontrakt nechci. Je to příležitost od příležitosti.

Vyhrál jste tam oba hlavní dostihy. Je to dostatečný důvod se vrátit?

Ano, mám to ještě v plánu, ale teď mě zřejmě čeká Turecko, potom Maďarsko a další země. Samozřejmě také dostihy doma. Uvidíme, jaké budou konkrétní nabídky.

Tomáš Lukášek

Narozen: 4. ledna 1984

Počet vítězství: 473

Další bilance: zvítězil v 11 zemích, z toho si v klasických dostizích ve čtyřech zemích připsal 16 výher

Bilance v Kataru: odjezdil tam přes tři sta dostihů, slavil 22 vítězství

Rekord v jednom dni: 5 výher, Velká Chuchle 2007

Máte rodinu, jak vaše cestování snáší a jaký čas jí můžete věnovat?

Snažím se co nejvíc, ale někdy prostě přijedete domů a děti jsou o půl hlavy vyšší… S velkou pravděpodobností 22. června nastoupím v Českém derby, ale na podrobnosti je ještě brzo. Pak na 14. července plánuju také start ve Slovenském derby. No a potom už chci pár týdnů strávit jen s rodinou. Koncem léta přijde ještě pár štací, a následně zahájím přípravu na Katar. Odlétám nejpozději v půli října. Sezona tam byla dobrá, ale trochu jako na houpačce. Věřím, že letos to bude lepší a klidnější.

Můžete přiblížit, jak vypadají katarské dostihy?

Letos mě čeká už čtvrtá sezona a opravdu není snadné se v Kataru prosadit. Zvlášť když jste žokej z malé země, kterou tam dostihově takřka neznají. Je to velký tlak i na psychiku, ale v každém případě se tam chci ještě víc prosadit.

Za čtyři roky už máte jistě dostatek zkušeností. Může to znamenat výhodu?

Důležité je, že bych měl v příští sezoně jezdit pro nejlepší stáj, která patří tamnímu emírovi. Uvažuji také o tom, že bych startoval ještě v Bahrajnu, kde jsou dostihy v pátek, když mám volno. Mám tam kontakty, uvidím, jak to půjde skloubit.