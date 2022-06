„Já jsem šťastná, protože to nebyla úplně dobrá jízda. Byla tam jedna velká chyba, ale holky za mnou to pokazily a bronz mám já. Přesně o tom to je, někdy se to podaří, někdy ne. A já jsem ráda, že jsem to nakonec uhájila,“ říkala v cíli Martina Satková, která je v čele celkového hodnocení.