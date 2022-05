Seemanová loni v listopadu ještě získala na dvoustovce stříbro na ME v krátkém bazénu, ale v prosinci kvůli zranění zad předčasně odjela z MS v Abú Zabí. Toto zranění vyléčila, ale pak přetížila druhou část těla a problémy se jí vracely. Teprve na začátku května odtrénovala dva týdny bez bolesti. "Takže jsme se rozhodli, že na mistrovství neodcestuji, protože nechci reprezentovat Českou republiku s tím, že bych si jela pro patnácté místo. I kdybych se náhodou dostala do finále, tak bych byla zklamaná, kdybych neútočila na osobní rekord," uvedla v tiskové zprávě.

Kvůli bolestem nabrala dvaadvacetiletá kraulařka manko v přípravě. "Nestihly jsme odtrénovat to, co je potřeba na úspěch ve finále. Společně s Bárou jsme se shodly, že vybereme na letošní ročník jeden vrchol a dáme přednost doléčení a bezbolestným tréninkům," doplnila její trenérka Petra Škábová.

Jedna z nejlepších evropských kraulařek současnosti je s neúčastí na MS smířená. "Nechci jezdit na závody s tím, že nejsem stoprocentně připravená. Takto se před sebou i plaveckým světem nechci prezentovat, takže si myslím, že jsem se rozhodla správně," dodala Seemanová.

Šampionát v maďarské metropoli je náhradou za plánované mistrovství světa ve Fukuoce, které se mělo konat v květnu, ale bylo odloženo na příští rok. Nový termín akce pro všechny plavecké sporty je od 18. června do 3. července s tím, že bazénové plavání je netradičně v první polovině MS. Je to kvůli tomu, aby závodníci měli delší volno před srpnovým ME.