Komplikace pro basketbalovou reprezentaci. Klíčový muž týmu si zranil kotník

„Po utkání s Německem Tomáš absolvoval rentgenové vyšetření. Naštěstí se neprokázala žádná zlomenina. Nicméně jak bude to zranění hluboké odhalí až magnetická rezonance. Musíme ale počkat až otok splaskne, tak bude provedena až po návratu do Čech. Až po ní opravdu můžeme vyhodnotit, o jak moc vážné zranění se jedná,“ řekl manažer reprezentace Michal Šob ke zranění opory týmu.

„Samozřejmě, že jsme se snažili udělat v Tomášově případě maximum. Dokonce jsme zvažovali okamžitý přesun do Prahy. Nakonec jsme dali po poradě s medical teamem na doporučení, aby zůstal s námi až do konce turnaje. Maximum možného, co jsme pro něj mohli udělat v Čechách, jsme mu byli schopni zajistit v Německu. To jsme také učinili, i když to nebylo ideální. Netrpělivě čekáme na vývoj jeho zranění.“

Všichni v reprezentaci doufají, že se Satoranský stihne dát do šampionátu do pořádku. „Všichni, včetně Tomáše, víme, EuroBasket začíná za dvanáct dní. To je jediné, na co se nyní soustředíme. Jediné, co můžeme predikovat, je to, že se pokusíme udělat maximum, aby se co nejrychleji vrátil na palubovky. Uspěchávat se rozhodně nice nebude,“ dodal Šob.