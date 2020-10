Sedmatřicetiletý Synek má již delší dobu problémy se zády, v září kvůli nim zrušil i plánovaný start na Primátorkách, kde se měl představit na skifu. Nyní se rozhodl ukončit sezonu a přijde i o hlavní závod sezony, který měl být pro svěřence trenéra Milana Dolečka testem i s ohledem na plánovanou účast v dodatečné olympijské kvalifikaci v příštím roce.

"Je mi to moc líto, ale na mistrovství Evropy bohužel nemůžu jet. Měl jsem dlouhý tréninkový výpadek, bolela mě trochu záda, takže jsem se rozhodl si odpočinout," uvedl Synek v tiskové zprávě. "Tréninkové manko bych jen těžko doháněl a nechtěl jsem jet na velkou akci nepřipravený. Proto jsem zvolil tohle řešení. Kuba Podrazil, s kterým jsem měl na Evropě startovat, pojede na skifu, tak si to aspoň vyzkouší," doplnil trojnásobný olympijský medailista.

S olympiádou počítá

Synek i nadále počítá s tím, že bude v příští sezoně usilovat o start na olympiádě v Tokiu na dvojskifu společně s Podrazilem. Na loňském mistrovství světa již ale vyjel pro Česko účastnické místo na skifu.

"Nedá se nic dělat. Připravím se pořádně na příští rok, kdy by měla být olympiáda. Tahle sezona byla podivná, ale i když jsem jel jen dva závody v Česku, tak jsem rád, že jsme s Kubou vydrželi trénovat až do konce, pěkně jsme se rozjeli a beru to jako zkušenost, která nám může pomoct. Věřil jsem, že na mistrovství Evropy uděláme medaili, ale bohužel se to takhle zkomplikovalo. Teď si trochu odpočinu, dám se dohromady a těším se na příští rok," řekl Synek.

Optimismus mu dodávají i výsledky při tréninku. "Potvrdilo se nám, že společně jezdíme hodně rychle a má smysl se spojit, takže vše směřujeme k tomu, že budeme závodit spolu. Musíme ale ještě na jaře zvládnout olympijskou dokvalifikaci a věřím, že se nám to povede. A pak bychom se chystali i na samotnou olympiádu, pokud se bude konat. Snad bude všechno v pořádku a my s Kubou ještě rychlejší než letos," uvedl rodák z Brandýsa nad Labem.

Nyní čeká Synka tři týdny volno, poté začne opět trénovat. "Budu nabírat objem, vytrvalost a sílu. V téhle sezoně jsem se bohužel nemohl vydat naplno, takže mám chuť do té příští," dodal Synek.