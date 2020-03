K přerušení ligy došlo minulý čtvrtek, kdy Satoranského čekal duel na hřišti Orlanda. Místo zápasu následoval návrat domů a šup do izolace. Z dobrého důvodu: onemocnění COVID-19 se v NBA do dnešního dne potvrdilo nejméně u čtrnácti hráčů, kromě jiných u hvězd-ného Kevina Duranta.

On-line ke koronaviru můžete najít zde

„Přesto je pořád cítit, že Američané neberou současnou situaci vážně. Když se podívám z okna, vidím spoustu lidí na procházce, pejskaře, hrající si děti…

A většinu bez roušek. Ty jsme si s manželkou pořídili, takový přístup nás ale znervózňuje,“ přiznal osmadvacetiletý basketbalista.

Touha po Čechách

Sám karanténu dodržuje. „Dojdeme si maximálně na nákup. Jinak jsem doma, klub nám zaslal plán tréninků, tak se udržuju. Stále je možné, že se sezona dohraje,“ řekl.

Celá jistě ne. Jednou z možností však je, že by si týmy „splnily“ zbytek ze 70 utkání původně 82 , pak by následovalo play-off. To by Chicago, jedenáctý celek Východní konference, minulo: po 65 duelech ztrácí na elitní osmičku s bilancí 22 vítězství a 43 porážek osm střetnutí.

Satoranskému by tak začala dovolená, což obvykle znamená návrat do Česka. „Rádi bychom s manželkou a dcerou odcestovali. Doma jsou zavedena správná opatření, tady se situace naopak bude zhoršovat,“ zdůraznil.

Letos si navíc může odchovanec USK Praha okořenit letní měsíce olympijskou kvalifikací, již s národním týmem vybojoval loni na světovém šampionátu v Číně. Pozor: pokud by neproběhla, pak by Češi coby šestý tým planety mohli postoupit na turnaj do Tokia přímo.

Kulinářský učeň

Nejde o jediné pozitivum karantény. Basketbalový kolotoč znamená neustálé cestování, to ovšem „Satymu“ dočasně odpadá. Náhradní plán je zřejmý: strávit co nejvíc času s rodinou.

„Můžu si víc hrát s malou, snažím se pomáhat ženě. Třeba s úklidem,“ popsal. Mimochodem: Satoranského manželka Anna je dcerou vyhlášeného gurmána Pavla Mauera. Naučí dvoumetrového šikulu otáčet se také u plotny?

„Zatím jsem si vaření neosvojil, třeba mě ale momentální situace naučí. Nevíme, jak dlouho bude trvat a jestli bude opravdu tak nouzová,“ usmál se.

Nejen basketbaloví fanoušci si přejí, aby byla nepříjemná pauza co možná nejkratší.

Hromadné testování hvězd

Rozjede se NBA brzy znovu, nebo ne? Momentálně je elitní soutěž na třicet dní pozastavena. „Jsem optimista. Věřím, že alespoň na část ročníku ještě dojde,“ prohlásil komisionář Adam Silver. Kdy, to neví. Nyní se kluby nacházejí v procesu testování, přičemž všechny zaměstnance zatím zkontrolovalo osm z nich. K dalšímu rozhodnutí dojde na základě doporučení zdravotníků. „Jsme Spojené státy. Skvělá země s nejchytřejšími mozky. Věřím, že společně problém vyřešíme,“ dodal Silver.