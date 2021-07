Prvně jmenovaná triumfovala v osobním rekordu 51,19, její parťačka doběhla těsně druhá ve vyrovnaném kariérním maximu 51,23 a obě měly lví podíl na štafetovém titulu. Navíc jsou obě součástí olympijského týmu a další závody je v podstatně těžší konkurenci čekají v Tokiu. Nyní si ale po estonském zápřahu potřebují oddychnout a připravit se na novou výzvu.

I z toho důvodu nebyl moc prostor na nějakou oslavu. „Jsem šťastná, jak se všechno povedlo, ale tím, že máme před sebou olympiádu, tak si to užijeme, až všechno skončí. Jen jsme si zašly na chvíli posedět. Tokio bereme zodpovědně, už nám není patnáct,“ říkala po příletu ze šampionátu jednadvacetiletá Vondrová.

Disciplínu posunuly na solidní úroveň

Ve stejném duchu mluvila i teprve devatenáctiletá dívka s dredy. „Chovaly jsme se rozumně. Byla by chyba se zničit. Olympiáda je pochopitelně další vrchol a chci tam něco pěkného předvést,“ usmála se.

Bezprostředně po závodě bylo na Malíkové znát určité zklamání, že si osobáček jen vyrovnala. „Trochu mě to zamrzelo, ale myslím, že se i vyrovnaný nejlepší čas, navíc se jednalo o třetí čtyřstovku v řadě, počítá,“ vysvětlila Malíková.

Jako test před olympiádou vystoupení v Tallinnu ale nebraly. „To ne. Důležité je, že jsme přivezly dvě nejcennější medaile a že jsme disciplínu posunuly na solidní úroveň,“ navázala.

Pro Vondrovou, rodačku z Nového Města na Moravě, znamenalo ME loučení s mládežnickou kategorií. „Chtěla jsem z toho vytřískat maximum, ale na olympiádě budu chtít zabojovat o co nejlepší výkon.“

Na finiš z Tallinnu asi nikdy nezapomene

Štafetová výhra přinesla obrovské drama. Finišující Malíková vbíhala do cílové rovinky na čtvrtém místě, ale soupeřky drtivým závěrem převálcovala.

„Řvala jsem, co mi síly stačily, proto teď sotva mluvím… Ale Báře jsem věřila, protože vím, jak to umí v konci rozbalit. Dopadlo to báječně, kolektivní úspěch je sladší než individuální. Byla to správná tečka,“ culila se Vondrová.

„Pro mě to bylo hodně emotivní,“ vzala si slovo Malíková. „Jak jsem slyšela bouřit plné tribuny, měla jsem v hlavě jen to, že na to mám a že ty holky před sebou musím předběhnout. Když o tom zpětně přemýšlím, tak to pro mě asi bude znamenat moment, na který nikdy nezapomenu. Bylo to moc krásný. Všechny jsme běžely, jak jsme nejlíp mohly.“

Talentované atletky nyní čeká regenerační program a před Tokiem plánují vyléčit bolístky, s nimiž dosáhly famózních výsledků. „Musím si dát volno, protože kotníku jsem dála docela záhul. Pak se uvidí. Domluvíme se s trenérem, co dál. Určitě budu chodit na magnety,“ líčila Vondrové, která má za sebou pět čtyřistametrových úseků.

S pauzou počítá i opavská odchovankyně Malíková. „Hlavně budu dávat dohromady achilovky. Nejsou úplně v pohodě, dala jsem jim zabrat. Proto jsem v Tallinnu raději vynechala rozběh štafety a udělala jsem dobře. Už toho bylo strašně moc. Pět závodů bych asi nevydržela. Před odletem budeme s trenérkou dolaďovat a pak půjde o to, jaké budou možnosti tréninku v Tokiu,“ prohlásila s tím, že na OH odlétají 22. července.

Olympijský cíl? Zaběhnout další osobák

Na rozdíl od divácké podpory je v Tokiu budou čekat prázdné tribuny a ticho. „Bude to zvláštní, ale nedá se nic dělat. Věřím, že nás pohladí olympijská atmosféra, a představovat si to budeme aspoň v hlavě,“ vyjádřila se Vondrová.

„Vidím to podobně,“ konstatovala Malíková. „Závodit na olympiádě je něco výjimečného. Samozřejmě mě mrzí, že neuslyším reakce fanoušků. Hlavně při poslední stovce mě hlasivky ženou dopředu, ale hygienická opatření chápu,“ uvedla atletka, která se po olympiádě přesune do USA, kde bude studovat a trénovat na Virginia Tech University.

Obě se v Estonsku přiblížily hranici 51 sekund. Časy pod ni už patří do světové třídy. Věří mladé Češky, že by jim k tomu mohla pomoci nejtvrdší olympijská konkurence? „Na olympiádě se běhá strašně rychle. Jedu si tam pro osobáček, ale uvidí se, jestli mi vydrží forma. Čas začínající padesátkou by se mi líbil,“ smála se Malíková.

„Jsem namlsaná, že se mi teď všechno povedlo, ale těžko říct. Uvidím, jak se z Tallinnu oklepu,“ přemítala Vondrová. „Ono to vypadá, že moc nechybí, není to nereálný, ale každá desetina se stahuje ztuha. Samozřejmě budu o další osobák usilovat.“

Zatím si ale obě atletické naděje užívají lesku medailí. „Jsou pěkný a těžký,“ usmívala se Bára. „Já jsem spokojená. Krásně se třpytí zlatem,“ dodala Lada.