"Přestože jsem chodil na sportovní školu, kde jsem si zkusil snad všechny sporty, orientační běh mezi nimi nebyl. Na táboře jsem si sice závody s mapou zkusil, ale dozvěděl jsem se, že to není ta pravá podoba moderního orienťáku," řekl Krpálek.

Jednatřicetiletý judista měl v posledních týdnech volnější program. Kvůli zdravotním komplikacím se nezúčastnil nedávného mistrovství Evropy. Přesto slíbil, že se nenechá zahanbit. "S během jsem neměl nikdy problémy, mám ho rád dodneška," zmínil dvoumetrový hromotluk.

K orientačnímu běhu získal vztah díky manažerovi a televizi. Krátce před odletem do Tokia viděl přenos z mistrovství světa, které se loni konalo v Česku.

"Musím říct, že jak jsem to sledoval, tak mě zaujalo, jaký je to fofr," poznamenal nejúspěšnější judista české historie.

Během mistrovství republiky může ukázat sportovní všestrannost. Všem bude na očích. Akce se totiž koná v Praze, v parcích a ulicích mezi paneláky. Sprint je disciplína orientačního běhu, která trvá jen pár minut.

"Trochu mě překvapilo, že pojedu do Stodůlek, a ne nikam do lesa, tam by mě nikdo neviděl," usmál se člen USK Praha. "Aspoň však nezaběhnu někam, kde se budu těžko hledat. Na druhou stranu budu všem na očích, ale mám slíbeného průvodce, který mi základní pravidla a principy vysvětlí," dodal Krpálek.

Republikový šampionát ve sprintu bude zahájen už v sobotu (závodem jednotlivců), pokračovat bude v neděli (smíšenými štafetami).