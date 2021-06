Specifika reprezentační sezóny protkané olympijskou kvalifikací a rozbitou termínovou listinou způsobenou pandemií covidu jsou patrné na každém kroku. Je to prakticky týden, kdy se svěřenci trenéra Ginzburga sešli ke společné přípravě. Za tu dobu stihli odehrát dva přípravné zápasy s Finskem a vypravit se k poslední herní prověrce. A to tým zdaleka není kompletní. Vrací se sice Auda, ale trenér Ginzburg stále čeká na Satoranského, Veselého, Bohačíka či Hrubana.

„My se potřebujeme trochu sehrát. Máme tu teď spíš hráče do budoucna, než hráče, kteří s námi budou hrát kvalifikaci. Musíme si spolu sednout a být připraveni už třeba i na příští rok na domácí mistrovství Evropy, aby se kluci mohli poprat o nominaci,“ vidí pozitiva širšího kádru, kde nechybí ani hráči pohybující se přes rok v zámoří, Ondřej Balvín.

Právě z důvodu kombinované sestavy se mu příliš nechce dávat důraz na výsledky přípravných zápasů, které tým o víkendu odehrál na Královce: „Je hrozně specifické hodnotit zápasy s Finskem vzhledem k sestavě. Jde hlavně o to, abychom si zase zvykli na systémy. Každý trenér má jiné nároky a my jsme každý na něco zvyklý z klubu. Je to o tom, abychom si sedli, zjistili co máme spolu dělat na hřišti, abychom byli schopni hrát lepší basket. To se projevilo už ve druhém zápase, kdy jsme jim byli schopni oplatit jejich agresivitu.“

Nováčci zapadli skvěle

Patrick Samoura, který sbírá své první reprezentační zkušenosti, minulý týden hovořil o tom, že nováčci do reprezentační party zapadli bez problémů. To potvrzuje i daleko zkušenější bard Ondřej Balvín.

„Sešli jsme se po delší době, máme před sebou velkou akci… Měli jsme pár společných tréninků a nálada je dobrá. Potřebovali jsme si na sebe trochu zvyknout, přeci jen se ne všichni potkáváme na reprezentačních srazech. Už se tvoří chemie, která je základem toho, co máme posledních x let,“ nachází v národním týmu dobře známou pohodu, kvůli které stojí za to se vracet.

Nemá strach, že by po připojení zbytku týmu nastaly nějaké potíže: „Budem tam mít tým, kde se všichni dlouho známe, máme dobrou chemii a jsme kamarádi i mimo hřiště. Toho bych se nebál.“ Konečně, hráči, kteří ještě nejsou s národním týmem, ho bedlivě sledují: „Volali jsme si včera se Satym a řešili jsme nějaké věci. Říkal mi, že se na zápas s Finskem díval. On je basketbalový fanatik, takže moc dobře ví, co se děje.“

Další možnost sledovat Lvy v akci bude mít nejen Tomáš Satoranský už v pátek. Ve 20:30 se Češi utkají v Hamburku s domácím výběrem. Ten by měl podle soupisky být v plné síle, a tak nebude chybět ani Dennis Schröder.

„Chceme si zvyknout na styl, jakým budou soupeři hrát. Nejdeme si tam poměřit síly, něco si dokazovat a vyhrát turnaj. Spíš se musíme dál sehrávat. Toho času je hrozně málo,“ určuje cíle pro víkend, jejichž těžiště bude ležet jinde než ve výsledcích.

Příprava to bude ovšem kvalitní. Vždyť Německo i Itálie patří k evropským špičkám. Tunisko se zase řadí k těm nejlepším basketbalovým reprezentacím svého kontinentu.

„Soupeři jsou fajn. Jsem rád, že budeme hrát proti kvalitním týmům. Náš cíl je ale jinde. Pokud prohrajeme, není to konec světa a neznamená to, že neuděláme výsledek v kvalifikaci. Spíš na to koukám jako na styl, který mohou hrát naši soupeři v Kanadě,“ říká před třemi zápasy ve třech dnech Ondřej Balvín.

Shodou okolností budou všechny tři evropské týmy, které se na turnaji představí, za rok společně pořádat EuroBasket. Není tak vyloučené, že se v Německu opět potkají. Berlínská finálová fáze totiž bude cílem všech tří výběrů.

České zápasy v Supercupu

Pátek: Německo - Česko, 20:30

Sobota: Česko - Itálie, 17:00

Neděle: Česko - Tunisko, 17:00

„Za rok může být situace jiná, mohou mít jiné sestavy. Tím, že se řekne Itálie a Německo, tak jsou to silné týmy, ale na mistrovství světa skončili za námi, protože si třeba nesedli v týmu. EuroBasket je až za rok a tohle nemá smysl teď řešit,“ soustředí se Balvín na aktuální výzvy.

Všechny zápasy z Hamburku bude v přímém přenosu vysílat Česká televize na svém webu a kombinovaně také na jednom z televizních programů.