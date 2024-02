Jak se chovat v případě, že se dostanete do ohrožení a čelíte aktivnímu střelci jako lidé před Vánoci v Praze? Hodně cenných informací lze získat prostřednictvím aplikace, která je nově zdarma dostupná na webu. Jmenuje se Aktivní střelec.

Situace, které jsme znali hlavně ze zpráv zahraničí, se stala před Vánoci krutou realitou i v České republice. Jde o masovou střelbu na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přispět k tomu, aby v takových případech byl počet obětí co nejmenší, se rozhodly spolky PRESAFE a Odborný institut ochrany obyvatel. Veřejnosti nabízí zdarma aplikaci s názvem Aktivní střelec. Ta je dostupná na webu.

„Největším benefitem nové aplikace je oproti běžným informačním zdrojům její efektivita a přehlednost. Uživateli k jejímu využití stačí pouze přístup k internetu a otevření příslušné webové stránky,“ uvedl spoluautor projektu Roman Štěpánek z olomoucké společnosti RPSC Ideas, která se specializuje na vývoj takzvaných chatbotů.

Co vývoji aplikace Aktivní střelec předcházelo

Autoři při vývoji aplikace vycházeli z těchto skutečností a předpokladů:

Příprava personálu v takzvaných měkkých cílech není dlouhodobě systematicky řešena.

Česká republika není USA, ale přesto zde ojediněle k případům aktivního útočníka dochází.

Útoky nejsou jen o palných zbraních, častější jsou k nim využívány nože či sekery, které má doma každý k dispozici.

I ve velkých městech potrvá policii dlouhé minuty, než se na místo dostane, na venkově to mohou být desítky minut.

Nejkritičtější jsou právě ty okamžiky před příjezdem policie, kdy jsou lidé odkázáni pouze sami na sebe.

Užitečný a účinný nástroj, míní bezpečnostní expert

Velkým podporovatelem projektu a zároveň jeho odborným garantem je Josef Kraus z brněnské Masarykovy univerzity, který se specializuje na ochranu před aktivními střelci a v tomto ohledu se tak řadí mezi nejuznávanější bezpečnostní experty v České republice.

„Jsem přesvědčený, že nástroj dokáže opravdu pomoct a moderním způsobem šířit mezi lidmi osvětu,“ říká Kraus.

Minuta po minutě: Jak postupovala policie při střelbě na fakultě. Ukázala video

Poukázal na okolnosti, které se k situaci v podobě ohrožení aktivním střelcem váží. Tedy jako moc je důležitá je správná komunikace s operátorem tísňové linky a jak moc může záchrannému systému pomoci při eliminaci útočníka a ochraně napadených.

Stejně tak, že pár základních pouček a informací mohou rozhodnout o tom, jestli z kritické situace daný jedinec vyvázne živý a zdravý.

Štěpánek doplnil, že vývojáři s Krausem řešili i situace, kdy člověk takzvaně zamrzne a neví, co má dělat. Čeká na to, že situaci někdo vyřeší za něj a podobně. „To jde eliminovat takzvanou rutinou, tedy tím, že se člověk simulovaně na možnou situaci co nejvíc připraví. To je jedno z poslání aplikace,“ uvedl.



Zamkněte dveře, zatáhněte závěsy

Stručně popsáno, aplikace Aktivní střelec provede uživatele několika variantami situací, do kterých se může dostat. Zároveň mu dá cenné rady, jak si v nich zachránit život a stejně tak pomoci uchránit život jiným. Aplikaci jde využít jako prevenci i v případě přímého ohrožení.

„Jste-li v uzavíratelné místnosti (kancelář, kuchyňka, učebna), zamkněte dveře nebo je zablokujte. Nejste-li v uzavíratelné místnosti, snažte se do nějaké proniknout, nezůstávejte na chodbě a ve velkých prostorách. K barikádě využijte velké a těžké předměty, případně zkuste zablokovat kliku. Rozhlédněte se pořádně po místnosti, co lze ještě použít k blokaci vchodu, případně k fyzické obraně proti útočníkovi. Je-li v místnosti okno, zatáhněte žaluzie či závěsy,“ zní jedna z rad pro situaci, když nelze bezpečně opustit budovu, ve které se útočník nachází.