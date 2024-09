Apple iPhone 16

Podle očekávání Apple během akce Keynote odhalil nový iPhone 16, který zcela vsadil na umělou inteligenci pojmenovanou Apple Intelligence, chytře zkrácenou jako AI. Ta podle tvůrců má chránit data prostřednictvím uzamčeného cloudu, z něhož se informace nesdílejí dokonce ani se společností Apple.

Další výhodou AI má být schopnost učit se unikátním potřebám každého uživatele. Znamená to tedy, že mobilní zařízení bude například nabízet funkce a příležitosti, které u člověka častěji zpozoruje. Dokáže i sumarizovat notifikace a na předních příčkách ukazovat ty důležité. Dále je schopná v rámci chatu vytvořit vlastní emoji nebo obrázky. Pomůže i vyhledávat obrázky v galerii pouze na základě písemného zadání, na který si majitel vzpomene, například zadá, že chce najít dívku v červených šatech a iPhone podle klíčových slov nabídne veškeré fotografie dle popisu. Rovněž zvládá snáze editovat záběry.

Odhalení iPhone 16:

Nevýhodou Apple Intelligence je počáteční podpora pouze systému v americké angličtině. Později se rozšíří i pro další verze angličtiny a největší světové jazyky. Zda budou funkce dostupné i pro češtinu, zatím není jasné.

AI poběží díky novému čipu Apple A18, speciálně navrženého pro umělou inteligenci. Má být až o třicet procent rychlejší než předchůdce, a zároveň o stejnou hodnotu snižuje spotřebu energie. Lepší grafická jednotka zvládá náročnější herní tituly i video editorské požadavky.

Základní a Plus modely jsou vyrobené z hliníku ve vícero barevných provedení, konkrétně černé, bílé, námořní modré, zelené a růžové. Velikost displeje je 6,1 palce, u Plus dokonce 6,7 palce. Mobily mají vylepšené ochranné sklo, které je údajně až dvakrát silnější než u jakékoliv konkurence.

Modely iPhone 16 disponují akčním tlačítkem, které je možné přizpůsobit dle vlastních potřeb. Lze jej nastavit například pro hlasitost zvuku, překlad, svítilnu nebo kalendář. Dále je k dispozici tlačítko pro ovládání fotoaparátu, podobné jako u klasických fotografických zařízení. Patřičným pohybem prstu lze například přiblížit či zaostřit objekt.

Umělá inteligence pomáhá s pořízením co nejkvalitnějších fotografií či videí. Zároveň je schopná na základě jediné fotky najít například informace o restauraci, psovi, společenské události, kterou rovnou přidá do kalendáře, pokud si to uživatel přeje. Také dokáže najít produkty přímo na e-shopech. Jedná se o podobnou funkci, kterou nyní disponují i konkurenční Samsung Galaxy S24.

Pro focení a natáčení videí bude iPhone 16 osázený 48megapixelovou hlavní kamerou zajišťující velmi detailní snímky ve vysokém rozlišení. Dále poprvé dostane 12megapixelový ultraširoký snímač s vylepšenými funkcemi pro makro snímky či hůře osvětlená prostředí. Součástí je i 12megapixelový teleobjektiv. Jak se očekávalo, rozmístění dvou objektivů na zadní straně je nově pod sebou.

Ceny Apple iPhone 16 mají zůstat stejné jako u minulé generace. Nejzákladnější model bude na americkém trhu stát 799 dolarů, verze Plus o sto dolarů víc. Cenovka u českých prodejců zatím není známá. Prodej začne 20. září.

Apple iPhone 16 Pro

Nejsilnější řada Apple iPhone 16 Pro je v mnohém podobná se základními modely, ale nabízí větší výkon zajišťující rychlejší procesy, zvládání náročnějších her a požadavků.

Nejznatelnějším rozdílem je vzhled a materiál. Řada Pro je vyrobená z titanu, od něhož se odvíjí i barevné provedení. Modely jsou i větší, respektive dosud největší. Displej iPhone 16 Pro má 6,3 palce, zatímco Pro Max dokonce 6,9 palce.

Další výraznou výhodou oproti běžnějším modelům je studiová kvalita natáčení videí a zachycení zvuku. Kamera zvládne pořídit záznamy v ultra HD rozlišení při 120 snímcích za sekundu. I díky tomu je možné vytvořit skoro až filmové slow motion, tedy zpomalené záběry.

Odhalení iPhone 16 Pro:

Cena iPhone 16 Pro bude ve Spojených státech začínat na 999 dolarech, zatímco Pro Max bude o dvě stě dolarů dražší.

Apple Watch Series 10

Během akce Apple ukázal i chytré hodinky Apple Watch Series 10, které mají dosud nejtenčí a nejlehčí design i největší OLED displej, umožňující lepší pohled z ostřejších úhlů. Větší displej rovněž znamená více prostoru na zobrazení zpráv a dalších informací. Základní verze z hliníku letos poprvé doplní i exkluzivnější titanové provedení nabízející větší odolnost.

close info Zdroj: se svolením společnosti Apple zoom_in Nová generace hodinek Apple Watch Series 10.

Hodinky s logem nakousnutého jablka dále mají být nabité z nuly na osmdesát procent během pouhých třiceti minut. Apple se ale zaměřil i na zlepšení zdraví, a tak vybavení dokáže během monitorování spánku zjistit, zda uživatel trpí spánkovou apnoe. Na případnou možnost poruchy spánku jej upozorní a nabídne možná řešení.

Fanoušci se letos nedočkají nové verze Ultra. Ta dostane pouze aktualizaci v podobě vylepšené GPS, odolnosti a dalších prvků vhodných zejména pro fyzickou aktivitu.

Během akce Keynote společnost Apple ukázala i nové hodinky a sluchátka:

Apple Watch Series ten budou dostupné od 20. září. Cena je zatím stanovená pro americký trh, kde začíná od 799 dolarů.

Apple AirPods

Znatelný posun napříč generací lze spatřit také u bezdrátových sluchátek AirPods 4. Poprvé disponují aktivním potlačením hluku, díky čemuž uživatel může nerušeně poslouchat hudbu nebo hovor. Zároveň člověk na druhé straně hlasového chatu neslyší hluk z okolí majitele nových AirPodů.

I zde figuruje AI, která dokáže při komunikaci s hlasovou asistentkou Siri poznat, že uživatel zavrtěl hlavou při odpovědi stylem ano, či ne. Rovněž rozpozná, když člověk zahájí konverzaci, a tak automaticky sníží hlasitost písně. Po ukončení hovoru ji opět samostatně zvýší.

Dražší a výkonnější verze AirPods Pro 2 nově může pomoci se zdravím člověka. Apple na základě vlastní studie se zaměřil na potíže se sluchem. Sluchátka Pro mají ochránit sluch pomocí strojového učení redukujícího hluk zvenčí, v podstatě slouží jako špunty do uší. Dále jsou schopné provést test sluchu, což má Apple klinicky ověřené. A také mohou sloužit jako naslouchadlo.

Prodej sluchátek AirPods začíná rovněž 20. září. Ve Spojených státech je bude možné pořídit od 129 dolarů.