Staronový vzhled

Podle informací serveru Tom’s Guide se design chytrých telefonů od Applu oproti předchůdcům příliš nezmění. Verze Pro a Pro Max budou nově vyrobené z lesklého titanu. Základní typy označené iPhone 16 a Plus dostanou hliníkové rámečky.

Uživatelé si budou moci vybrat z různých barev. V základu má být k dispozici bílá, černá, modrá, zelená a růžová. Profesionální verze mají exkluzivnější zbarvení v podobě přírodního, bílého, černého a bronzového titanu.

Možný vzhled iPhonů 16 Pro:

Základní modely mají mít dva fotoaparáty, tentokrát uspořádané pod sebou. Výčnělky bylo díky nové technologii čoček možné zeštíhlit, a tak se typický zaoblený čtverec mění na úzký ovál. Díky této změně rovněž bude možné nahrávat prostorová videa k prohlížení ve virtuálních brýlích Apple Vision Pro. U iPhone 16 Pro zůstávají zůstávají tři fotoaparáty ve čtverci.

Vylepšený fotoaparát

Verze Pro mají mít nově vzadu 48MPx ultraširoký fotoaparát, který umožní pořizovat ještě lepší noční fotografie a makro snímky. Ostatní kamery zůstanou z předchozí generace, což platí i pro základní modely.

Větší displeje

Po čtyřech generacích iPhonů dojde u modelů iPhone 16 Pro na zvětšování displeje. Oproti minulým verzím budou o 0,2 palce větší, tedy dosáhnou rozměrů 6,3 palce a 6,9 palce. V základu zůstávají o velikosti 6,1 palce, případně 6,7 palce.

Displeje mají rovněž disponovat technologií Micro Lens OLED, čímž dosáhnou vyššího maximálního jasu, lepšího podání barev a sníží energetickou náročnost. Obnovovací frekvence zůstává na šedesáti Hertzích, tedy například hraní her je možné nanejvýš při šedesáti snímcích za sekundu.

Výkon doprovází umělá inteligence

Apple iPhone 16 budou mít výkonnější a méně energeticky náročné procesory s označením Apple A18 a A18 Pro, které mají pohánět umělou inteligenci Apple Intelligence. Společnost při volbě názvu vlastní technologie chytře využila známou zkratku označující umělou inteligenci obecně (AI - artificial intelligence).

Apple letos ukázal, co všechno dokáže jeho vlastní umělá inteligence:

| Video: Youtube

Ačkoliv má být AI postupně součástí operačního systému iOS 18, v České republice pravděpodobně bude nutné počítat s omezeními. Tím největším je, že funkce nepodporuje češtinu a dostupná bude pouze v americké angličtině. To znamená, že pokud by ji Češi chtěli využít, musí si iPhone systémově nastavit na tuto jazykovou verzi.

Předpokládaná cena a vydání

Předběžně je složité odhadnout ceny Apple iPhone 16. Podle zahraničních expertů by mohly být stejné jako u aktuální generace. V jejím případě základní model s úložištěm 128 gigabajtů začíná na 23 990 korunách, verze Plus je k mání od 26 990 korun. Pro třída se pohybuje od 29 990 do 44 990 korun a Pro Max v rozmezí od 35 990 do 47 990 korun.

Vzhledem k minulým strategiím vydání iPhonů lze očekávat, že novou řadu bude možné si předobjednat nejspíš od 13. září. V prodeji posléze mohou být od 20. září.