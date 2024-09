Dlouhodobě seděl na pomyslném trůnu v žánru plošinovek Mario od Nintenda. Společnost Sony ve spolupráci s vývojářským týmem Asobi se však rozhodla sesadit italského instalatéra prostřednictvím roztomilého robota, který dosud sloužil pouze jako maskot pro představení všech funkcí nových konzolí PlayStation. Těchto zkušeností tvůrci nyní využili naplno, a Astro Bot tak dostal do vínku prvky a funkce umožňující hráčům okusit jedinečnou hratelnost.

Při záchraně ostatních robotů ztracených po útoku obřího mimozemšťana na vesmírnou loď vypadající jako konzole PlayStation 5, která ztroskotala na opuštěné planetě, se hráči vydají do několika odlišných a nádherně zpracovaných světů s mnoha unikátními překážkami.

Úkolem je najít pohřešované kolegy ukryté na viditelných i důvtipně skrytých místech. Přístup k nim často umožňují speciální předměty, například boxerské rukavice či raketový pes na zádech, dostupné pouze v dílčích misích, takže zdolávání bariér je vždy naprosto jiné a vyžaduje od hráče i odlišný postoj.

Nápadité a zábavné úrovně i hratelnost zdokonaluje stoprocentní využití ovladačů DualSense, což přidává hraní nový rozměr. Haptická odezva zdůrazňuje prostřednictvím přesně nastavených vibrací dění ve hře, takže uživatel v rukách pocítí nejen každý krok Astro Bota, ale třeba i odlišnou sílu nárazu větru. Titul využívá i snímání pohybu ovladače, tudíž někdy je nutné s ním například třást, nebo jej naklánět.

Obtížnost je lehčí a nanejvýš vyžaduje přesnost ve skákání a při soubojích s bossy. Hratelnost je přizpůsobená lidem všech generací a zkušeností, takže ji bez obtíží zvládnou mladí i staří hráči. Orientaci v intuitivním ovládání i úkolových požadavcích ulehčují profesionální české titulky.

Astro Bot vzdává hold historii značky PlayStation a vyvolává u fanoušků nostalgické vzpomínky tím, že hráč najde další roboty v oblecích ikonických postav spojených se Sony, jako jsou Crash Bandicoot, dráček Spyro, Kratos z God of War a podobně. Těmto postavičkám lze za nasbírané mince pořídit i s nimi spojené ikonické předměty, u Crashe třeba maska Aku Aku.

Sbírání odlišných předmětů nepůsobí jako nadbytečné zaplnění obsahu, ale hráči za odměnu dostanou například odemknutí skrytých úrovní. Získat všechny sběratelské předměty lze pouze důkladným průzkumem menších platformových oblastí, což však stále zabere pouze několik minut. Astro Bot tedy je časově nenáročný, celkově však zabere zhruba deset až patnáct hodin.

Titul může uživatele pobavit vtipem, humor připomíná Lego filmy. Během postupu také lze narazit na mnoho narážek na popkulturní události.

Sony vydalo adepta na zisk prestižních ocenění. Astro Bot je totiž synonymem významu videoher. Každý prvek i moment je originální a představuje ryzí zábavu. Cena je adekvátní vůči obsahu. Jediným omezením je exkluzivní nálepka hry pro PlayStation 5. Kdo však konzoli nemá, může si ji pořídit rovnou s touto prvotřídní plošinovkou.

Spekulace o PlayStation 5 Pro

Spekuluje se o brzkém oznámení lepší verze konzole PlayStation 5, která by měla mít označení Pro. Sony by nový hardware mohlo představit v následujících dvou týdnech. Poté chystá představení nových her a aktualizace informací u již oznámených titulů prostřednictvím své akce State of Play.

