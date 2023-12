V Avatar: Frontiers of Pandora se hráči ponoří do nádherného fiktivního světa, kde budou čelit lidem ničícím přírodu. Titul ale herně příliš neuspěl, a tak nezazáří jako jeho filmové předlohy.

Avatar: Frontiers of Pandora zaujme především fanoušky filmů | Foto: se svolením Ubisoft

Filmoví Avataři od režiséra Jamese Camerona jsou trháky, které obsadily přední příčky v žebříčku nejvýdělečnějších filmů a zároveň mají obrovskou základnu fanoušků.

Science fiction dobrodružství, které nese i poselství o ochraně životního prostředí, letos dostalo od společnosti Ubisoft herní adaptaci s podtitulem Frontiers of Pandora. Bohužel se svým zpracováním nemůže srovnávat s kvalitami dílů z filmového plátna.

Jak dopadl v recenzi Deníku film Avatar 2:

Avatar 2: Velkolepý návrat? Podmořský svět nadchne, přestřelky ale nudí

Avatar: Frontiers of Pandora Vývojář: Massive Entertainment

Vydavatel: Ubisoft

Dostupné pro: PC, PlayStation 5, Xbox Series

Cena: od 1 899 Kč

Hra je totiž dějem mdlá a velmi předvídatelná. Hráči se zhostí role postav z domorodého kmene Na'vi, které zpočátku vychovávají lidé, ale vývojem událostí se vrátí ke svým kořenům a vše ničící organizaci RDA se postaví.

Ačkoliv se místy vyskytují napínavé scény, většinou uživatelé odhadnou, co se stane, a to bohužel i v přichystaných zlomových okamžicích. Jelikož scénář je jasně daný a hráči nemohou ovlivňovat vývoj příběhu, tak nezbývá než dělat přesně to, co se očekává.

Tvůrci se v herním Avatarovi snažili vyprávěním co nejvíc přiblížit filmové předloze:

Zdroj: Youtube

Vyprávění trpí i kvůli nevýrazným postavám, které neoplývají zrovna nejlépe napsanými dialogy. Do toho mohou uživatelé některé důležité informace přehlédnout, protože je zaplaví informační smog v podobě nápověd a jiných textů z uživatelského rozhraní.

Střílečka s krásným světem

Ani herní kvality nejsou nijak výjimečné. Střílečka z pohledu první osoby vsadila na dříve osvědčené mechanismy, a to především z akční série Far Cry, která rovněž spadá pod Ubisoft.

Znamená to, že hráči se kromě zběsilých a převážně nenáročných přestřelek s normálními i mechanickými nepřáteli při osvobozování území mohou věnovat i tiché eliminaci cílů. Dále mohou lovit zvěř nebo sbírat suroviny, ze kterých si vyrobí nebo upraví domorodé i moderní zbraně, jako jsou luky či samopaly, a další předměty nutné pro přežití i zlepšení svých dovedností.

Herní adaptace Avatara má krásný svět, herně ale není příliš originální:

Zdroj: Youtube

Tím se však z hry stává jen další takřka bezduchá střílečka, kde je nutné plnit alespoň rozmanité mise, dokud se neobjeví závěrečné titulky. Ovšem lze uznat, že pro uživatele, kteří dosud nehráli žádný díl Far Cry, by se mohlo jednat o jedinečnou náplň, jež je bude bavit. Zejména pokud se rozhodnou hrát ve spolupráci s dalším člověkem.

Co však rozhodně zaujme každého hráče – a fanoušky Avatara určitě nadchne – je nádherné zpracování rozsáhlého otevřeného světa s několika různými lokacemi a téměř neomezeným pohybem.

Ubisoft letos vydal i nový díl série Assassin's Creed s podtitulem Mirage:

Neurazí ani nenadchne. Assassin's Creed Mirage se inspiroval minulostí

Pohled na krásy Pandory umocní i létání na osedlaných monstrech. Taky je možné věnovat se objevování světa bez počítačem vytvořených bodů a orientovat se pomocí nalezených značek a jiných objektů.

Avatar: Frontiers of Pandora ale většinu hráčů nepřekvapí ničím novým, což je škoda, protože populární univerzum mohlo nabídnout mnoho možností, jak si získat každého, nejen skalní fanoušky.