Nostalgický zážitek

Tímto krokem chtěli přilákat k reinkarnaci kultovní české střílečky více hráčů. Momentálně však čísla dle statistik digitálního obchodu Steam nejsou příliš lichotivá a pohybují se v nižších stovkách. Není divu, hra totiž nedokáže udržet pozornost člověka příliš dlouho.

Bulánci jsou i dnes, stejně jako před dvěma dekádami, nejzábavnější s kamarády. Jako chvilková společná zábava fungují výborně, a zejména hraní až ve čtyřech lidech na jedné klávesnici vytváří nostalgickou atmosféru.

Příjemným vzpomínkám rovněž pomáhá, že vraždící polštáře se navzdory vylepšené 3D grafice pohybují po stejných mapách, mají podobné zákeřné úšklebky a povědomý je také celý styl hraní. Doba jednoho zápasu zároveň zabere pouze pár minut, přičemž ji lze lehce prodlužovat či zkracovat dle vlastních preferencí.

Právě délka každé bitvy ale může být zároveň příčinou, proč uživatelé u hraní nevydrží příliš dlouho. Vyřádit se totiž hráč snadno zvládne i během půl hodiny.

Moderní funkce

Nově je možné hrát s více lidmi, nebo proti nim, i přes internet, protože tvůrci zakomponovali podporu online funkcí. Na hratelnosti se tím ale takřka nic nemění, a naopak se vytrácí vzpomínky na zážitky z dřívějších let.

A to je problém, protože Bulánci zaujmou zejména nostalgiky. Ti jsou ale dnes mnohem starší, než byli v dobách, kdy se jim zabijácké polštáře představily poprvé. Často mají práci, děti a daleko méně času na hraní. Domluva s vrstevníky na společné herní seanci je pak někdy prakticky nereálná. A právě to může pro nové Bulánky znamenat největší kámen úrazu.

Šanci mají přitom i u mladších hráčů, kteří vyhledávají jednoduchou hratelnost v češtině a na pár okamžiků. Konkurence je dnes však úplně jinde, než byla v dobách prvního dílu.

Tvůrci do hry dál přidávají nový obsah, a plánují vydání i na konzole. Nic co by už na první pohled mohlo prodloužit předpokládanou krátkou životnost titulu, ale zatím nenabídli. Jak dlouho potrvá, než se Faldík, Bublík, Hoblík a další extrémně agresivní polštáře zase v klidu vrátí do skříní a ložnic, je tedy otázkou.