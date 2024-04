Když v roce 2002 přišla americká armáda s nápadem produkovat FPS, tedy střílečku z pohledu první osoby, která bude propagovat americké ozbrojené síly, šlo o průkopnický čin, který překvapil jak bezpečnostní, tak herní novináře. America's Army byl ve své době titul srovnatelný s nejlepší produkcí, a protože byl k mání zdarma, stal se rychle velmi populárním. Podobnou cestou chce teď jít i Armáda Česká republiky.

Projekt české armádní FPS (first person shooter) se rodí jako součást online náborového střediska, které lze najít na adrese doarmady.cz. To má tři části - elektronický nábor, rekrutační web s informacemi o útvarech a technice včetně 3D modelů a zábavní multimediální portál.

Na něm jsou už nyní v herní sekci dvě hry. První je jednoduchá logická adventura Cyber Force, ve které se seznámíte s činností kybernetických sil naší armády. Pokud si ji zahraje někdo z „boomerů“, jistě si vzpomene na legendární československé textové adventury Františka Fuky ze začátku 90. let, mně osobně se například ihned vybavil Fukův Podraz 3, ve kterém jste se v jednu chvíli vlamovali do počítačové sítě zahraniční banky.

Na konci minulého roku pak byl spuštěna hra s názvem Specter. Ta je ještě stále hraná v prohlížeči, jde už v ní ale o složitější problematiku ovládání bezpilotního letounu. Autoři na webu píšou: „Vojenská simulační hra Specter vám umožní získat základní představu o tom, jaké to je být operátorem vojenského bezpilotního prostředku (dronu) a plnit s jeho využitím bojové úkoly. V roli operátora si mimo jiné můžete vyzkoušet simulovanou komunikaci s řídicím střediskem, navádění dronu na jeho letové dráze nebo identifikaci cílů. V pokročilejších misích dojde i na ničení nepřátelských cílů.“

Nutno podotknout, že hry byly vytvořeny společností VRGroup, což je dceřiná firma společnosti LOM Praha, která je známá spíše pod svým původním názvem Letecké opravny Malešice.

Zdroj: DeníkProč je podobná firma dceřinkou státního opravárenského podniku? VRGroup se zaměřuje, jak již vyplývá z názvu, na simulační technologie, vývoj a správu trenažérů pro potřeby armády a dalších bezpečnostních složek. Na jejích simulačních systémech cvičí zejména piloti taktického a vrtulníkového letectva.

Jak Deníku sdělil projektový manažer VRGroup Jakub Ondrůšek, hra Specter vznikla ve spolupráci s 533. praporem bezpilotních systémů z Prostějova.

A Ondrůšek potvrdil také přípravu největšího armádního herního projektu - 3D FPS střílečky.

3D simulace

Podle informací na webu jde v první řadě o to, aby si v chystané videohře roli vojáka Armády ČR mohl vyzkoušet každý, kdo bude mít zájem. Zkusit se projet a proletět bojovou technikou AČR, vyzkoušet si kooperaci s týmem, to vše se zbraněmi, které vojáci AČR používají. Důležité přitom je, že armáda nechce tvořit hru na zelené louce, protože by to znamenalo nutnost vybudovat celé kompletní videoherní studio.



Vlastní hru proto vybuduje na již hotovém engine existující hry, která pomocí modifikací nebo přímé spolupráce s vydavatelem umožní vyvíjet a vydávat vlastní obsah. Správci projektu si přitom vytyčili několik základních principů, které musí videohra splňovat:

Hra pracuje s co nejvíce realistickými pojmy, modely a charakteristikami existujících vozidel, výzbroje a výstroje české i mezinárodní provenience a klade největší důraz na taktickou činnost, koordinaci a komunikaci se spolubojovníky. Hra je komerčním produktem provozovaným na celosvětové zabezpečené platformě Steam. Hra či její vývojář umožňují přidávání veřejně dostupného obsahu třetích stran. Hra disponuje celosvětovou hráčskou komunitou pro zajištění dostatečného dosahu (vyčísleno třicetidenním průměrem hráčů dle serveru Steamcharts.com alespoň 5000). Hra disponuje možností provozovat dedikované oddělené servery čistě pro české hráče. Hra podporuje získávání Steam achievementů a jejich propis do uživatelského profilu na webu doarmady.cz.

Pokud se alespoň trochu vyznáte ve videoherním světě, jistě vás při čtení napadlo několik her, které jsou v České republice v posledních letech poměrně silně propagovány, jde zejména o multiplayerové střílečky World of Tanks a War Thunder. Jestliže však rozumíte vývoji her hlouběji, jistě vás ve výše zmíněném seznamu zaujal bod č. 5.

Hra má být zjevně online, půjde tedy spolupracovat s dalšími hráči. K tomu je však potřeba takzvaný dedikovaný server, tedy server, který bude fungovat jen pro možnost propojení hráčů dané hry. A protože tento server je zpravidla pod správou provozovatele (v tomto případě tedy nejspíše Armády České republiky), musí autor hry jeho spuštění explicitně umožňovat, což oba výše zmíněné populární zahraniční tituly diskvalifikuje. Jejich herní servery totiž drží v ruce pevně autoři her, ruská společnost Gaijin a běloruský Wargaming.

Tank Škoda T-25 ve hře World of TanksZdroj: Wargaming.net, volné dílo

A ačkoli provozovatelé obou her přestěhovali svoje sídla do Budapešti, respektive na Kypr, stále udržují původní vlastnickou strukturu, ve které převažují občané Ruska a Běloruska. Navíc běloruský Gaijin, provozovatel War Thunder, je v posledních měsících v západních médiích opakovaně obviňován z podpory ruského válečného úsilí. Spolupráce naší armády s ním by tak byla jistě problematická nejen z technických, ale i politických důvodů.

Kamufláž JAS 39 Gripen AČR pro War ThunderZdroj: repro Jiří Vojáček

Co tedy armáda hráčům nabídne?

V této chvíli podle sdělení Jakuba Ondrůška probíhá hledání vhodné partnerské hry, přičemž existuje několik tipů, o nichž uvažují či uvažovali. Mezi nimi je například známý špičkový letecký simulátor DCS, o kterém je málo známo, že umožňuje i plnohodnotné využití pro simulaci pozemního boje.

Dalšími kandidáty jsou hry Insurgency Sandstorm či Ground Branch. Důležitý je podle Ondrůška v první řadě výcvikový aspekt hry, rozvoj soft skills, bojového know-how a taktických dovedností.

I proto je mezi zvažovanými kandidáty, a jak nám přiznal manažer projektu, dokonce mezi favority, videoherní studio Bohemia Interactive a jejich produkt Arma.

Starší hráči zřejmě budou znát Operaci Flashpoint, která vyšla v roce 2001. 3D střílečka je v jejím případě spíše mylné označení, protože právě této hře je připisována hlavní zásluha na založení nového videoherního žánru vojenských simulací na rozsáhlých otevřených mapách. Série Arma je pak přímým pokračováním právě této slavné české hry.

Modifikace Armáda České republiky pro hru ArmA IIIZdroj: Bohemia Interactive, volné dílo

Od Bohemia Interactive se po celosvětovém úspěchu Operace Flaspoint oddělila australská pobočka Bohemia Interactive Simulations, která na původním engine hry Real Virtuality postavila profesionální taktický simulátor Virtual Battlespace System, který byl jako výcviková pomůcka prodán australské nebo americké armádě.

Posledním vydaným dílem série je Arma: Reforger z roku 2022, který již funguje na novém engine Enfusion. Reforger s cíleně omezenou herní dobou je však spíše předběžnou ukázkou plnohodnotného dalšího dílu Arma IV.

Velkou výhodou studia Bohemia Interactive při jednání s armádou je fakt, že ho založili Češi, a přestože dnes už má zahraniční majitele, investiční fond Riverside a internetovou společnost Tencent, v České republice nadále sídlí a Češi jsou stále jeho hlavními zaměstnanci.

Modifikace Armáda České republiky pro hru ArmA IIIZdroj: Bohemia Interactive, volné dílo

Ať už si Armáda České republiky jako základ pro chystanou videohru vybere jakoukoli ze zmíněných herních sérií, jde o zajímavý počin, který službu v armádě přiblíží zejména mladší generaci, a výborný marketingový nástroj, který by se mohl stát hitem náborového webu.