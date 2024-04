Jaké to je ocitnout se v kůži vojáka české armády, alespoň virtuálně si osahat ruční zbraně a ovládat vojenskou techniku. To zájemcům ukáže nová počítačová 3D střílečka, kterou, jak již Deník informoval, plánuje vytvořit Armáda České republiky. Datum jejího vydání je ale zatím neznámé, a proto je vhodné podívat se i na jiné tituly. S technikou tuzemské armády si totiž lidé zabojují v několika hrách už dnes.

Flashpoint a Arma

Už předchůdce série Arma - slavná Operace Flashpoint (2001) - podporovala velmi brzy díky prozřetelnosti autorů, bratří Španělových, tvorbu modifikací. Správně totiž odtušili, že hra s tak obrovským otevřeným světem bude hráče doslova vybízet k vytváření nejen nových ručních zbraní, ale také dopravních a bojových prostředků.

Zdroj: DeníkProtože šlo o dobu relativně krátce po uvedení snímku Zachraňte vojína Ryana, který ve filmovém i videoherním průmyslu odstartoval další vlnu různých zpracování druhé světové války, začal i v Operaci Flashpoint velmi brzy vznikat mód 1944. Vedle něj začala skupina fanoušků pracovat na modifikaci československé armády v roce 1938, která byla povedená a ve své době velmi populární.

Patrně největším přínosem československé modderské scény kolem Operace Flashpoint se však stala modifikace s názvem „ČSLA“. Ta, jak již název napovídá, přinesla do hry, odehrávající se v roce 1985, kromě sovětských a amerických vojáků a techniky, které hráči dostali již od výrobce hry, také jednotky Československé lidové armády. Ve hře se tak objevil samopal vz. 58, vojáci s maskáči a označením, nákladní auta, obrněné transportéry, tanky, vrtulníky a letouny z výzbroje československé armády té doby.

Jakousi odnoží tohoto módu se pak stala modifikace AČR, která přinesla totéž, jen v moderním balení. Obě tyto modifikace jsou přitom aktualizovány s každým dalším dílem hry, existují tedy jak pro původní Flashpoint, tak pro Armu II i poslední vydanou Armu III. A dá se předpokládat, že vyjdou i pro chystanou Armu IV.

World of Tanks

V dekádě mezi lety 2011 a 2020 byla, a do jisté míry stále zůstává, velkým fenoménem mezi fanoušky vojenské techniky MMO (Massive Multiplayer Online) hra World of Tanks, zaměřená na tankové bitvy. Základní prvkem je souboj patnácti tanků na obou stranách na relativně malých mapách. Ve hře se nejdříve objevovaly stroje z druhé světové války a později i novější. V roce 2015 se pak (i za drobného přispění autora článku) do hry dostal takzvaný československý tankový strom.

Zde se však ukázala jedna z největších slabin a zároveň výhod World of Tanks. Většinu československého tankového stromu totiž tvoří stroje, které nikdy nepřekonaly stádium výkresu.

Na jednu stranu jde tedy o ahistorický přístup, na stranu druhou na tvorbě stromu spolupracovali i čeští historici (například Jiří Tintěra), a proto 3D modely tanků skutečně odpovídají veškerým podkladům z českých zbrojovek. Hráči tak mají unikátní příležitost zahrát si například s protektorátními návrhy tanků pro Wehrmacht T-24 a T-25 nebo projet poválečné modely T-50 a T-51, vzniklé na základě projektu Tanku všeobecného použití.

War Thunder

Velkým konkurentem World of Tanks na poli válečných MMO her se stal War Thunder. Ačkoli se původně zabýval pouze leteckými souboji (navazoval na kdysi populární sérii leteckých simulátorů IL-2 Sturmovik), později se do hry přidaly také tanky. A jakkoli ve hře doposud na rozdíl od World of Tanks není separátní československý technologický strom, strojů, s nimiž si je možné zajezdit či zalétat, a které přitom sloužily, slouží nebo dokonce teprve budou sloužit v Armádě České republiky, jsou ve hře desítky.

Z těch, které armáda teprve dostane, zmiňme například bojové vozidlo pěchoty CV90 ve verzi se 30mm kanónem, které je součásti švédského stromu jako stroj finské armády, či bitevní vrtulníky AH-1Z, které jsou právě uprostřed procesu přebírání.

Ve hře se také samozřejmě vyskytují doslova desítky sovětských konstrukcí, od tanků, přes bojová vozidla až po letouny, které sloužily v Československu. Zahrát si tak je možné s tanky T-34, T-54, T-55, T-72, bojovými vozidly BMP-1 a BMP-2 nebo nečekaně s protiletadlovým kanónem vz. 53, známou Ještěrkou. Ve hře je i několik vysloveně československých typů, které sice vycházejí ze sovětských vzorů, ale mají československé označení. Například bitevní vrtulník Mi-24D nebo bitevní letoun Su-25K.

Pokud si chcete do československých barev upravit některý zahraniční typ techniky, i ve War Thunder je možnost modifikací, ve zjednodušené formě kamufláží, kterými si techniku přebarvíte. Není tak problém si zalétat s MiGem-29 v barvách, ve kterých s ním létal slavný pilot Václav Vašek, se Spitfiry nebo Liberatory našich „Nebeských jezdců“ z Anglie nebo se známými grafickými úpravami našich MiGů-21 či MiGů-23 (MiG-21 Kapesníčky nebo MiG-23 Hell Fighter a další). V poslední době do hry přibyly dokonce už i letouny Gripen, ačkoli autoři dali verzi C chybný kokpit z verze A.

War Thunder je tedy v současné době pravděpodobně hrou, kde najdete zdaleka nejvíce techniky, která prošla naší armádou. Což je o to zajímavější, že hra je v základu zdarma.

Třetí vzadu - Armored Warfare

Tím příslovečným třetím vzadu, pokud jde o MMO válečné střílečky, je Armored Warfare. Postavený na podobných principech jako World of Tanks a War Thunder (dva týmy bojují proti sobě) se na moderní techniku zaměřil mnohem dříve než jeho dva konkurenti. De facto tam, kde World of Tanks končí, tedy zhruba v šedesátých letech, tam Armored Warfare začíná a hlavním obsahem, který ve hře najdete, jsou soudobé tanky ve svých nejmodernějších, nebo dokonce teprve chystaných verzích.

Tank T-72M4CZ ve hře Armored WarfareZdroj: se svolením Armored Warfare, volné dílo

Velkou výhodou Armored Warfare je pak fakt, že jedním z manažerů projektu je František Rozkot, člověk známý zejména z komunity World of Tanks jako autor československého tankového stromu. Zejména díky němu se do titulu dostala řada zajímavých českých a československých konstrukcí.

Armored Warfare například jako jediná hra už v základu disponuje tankem T-72M4CZ, který tvoří posledních dvacet let základ 73. tankového praporu. Kromě něj se ale ve hře objevují i velice zajímavé prototypy, jako je bojové vozidlo pěchoty Šakal, což je modernizace BVP-2 z dílny Czechoslovak Group. A dokonce je možné se zde setkat se slovenským prototypem obrněného transportéru OT-64, vyzbrojeného věží s 30mm kanónem.

OT Zubr se 105mm kanónem ve hře Armored WarfareZdroj: se svolením Armored Warfare, volné dílo

Pamětníci devadesátých let a prvních pokusů o přezbrojování naší armády si možná budou pamatovat Zubra, což byl projekt Přerovských strojíren na moderní český obrněný transportér v konfiguracích 6x6 – 10x10. Stejně jako mnoho dalších projektů i tento ale nakonec zůstal v podstatě jen na papíře a naživo si lze prohlédnout pouze prototyp v tankovém muzeu v Lešanech. V Armored Warfare si přitom ve verzi s věží a 105mm kanónem zajezdíte.

BVP Šakal ve hře Armored WarfareZdroj: se svolením Armored Warfare, volné dílo

Po střílečkách strategie

Techniku naší armády však není nutné hledat pouze ve 3D střílečkách, vyskytuje se také ve strategických hrách. Fajnšmekři tohoto žánru si jistě vybaví velmi hutnou tahovou strategii z druhé světové války Steel Panthers, z níž vzešlo několik komunitně vyvinutých odvozených her. Jednou z nich je i Steel Panthers: Main Battle Tank, která je ke stažení zdarma a obsahuje výzbroj desítek států, se kterou můžete bojovat na mapách v tradičních hexagonech, čímž hra odkazuje na svůj původ v deskovkách.

Mnohem přístupnější, ačkoli také sofistikovaná, je tahová strategie Panzer Corps, která je jakousi moderní předělávkou legendární strategické hry Panzer General z dílny kdysi neméně slavného vývojářského studia SSI.

Protože i Panzer Corps (první díl, druhý už také vyšel) umožňuje vytvářet modifikace, jednou z prvních, nejvíce očekávaných, a nakonec nejúspěšnějších je modifikace s výstižným názvem Panzer Corps: Modern Conflicts. V ní máte možnost ovládat jednotky několika desítek armád, od pěchoty po letouny. Ve hře je tak i naše armáda, jakkoli patří k menším a její vybavení není aktualizováno podle nejnovějších změn ve výzbroji.

Na druhou stranu i zde je editor, ve kterém můžete naší armádě dodat jak chystané dělostřelecké komplety Caesar, tak tanky Leopard 2A4 nebo Leopard 2A8, na které armáda netrpělivě čeká.

Zajímavostí je, že autoři použili mapu Evropy pro celoevropskou válku zasazenou do současné doby. V menších scénářích máte možnost vyzkoušet si i bitvy války na Ukrajině, za jednu i druhou stranu.