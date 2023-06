Nejočekávanější herní titul letošního roku Diablo IV vyšel na počítačích i konzolích teprve v červnu, a jeho hráči se hned zasloužili o první rekord. O hře se navíc často mluví napříč všemi digitálními platformami. Již tak obrovské popularitě, kterou série má téměř třicet let, letos pomáhá i výzva hollywoodské herečky.

Série Diablo je specifická svou akční hratelností. | Video: se svolením Blizzard Entertainment

Vznešená nebesa a Horoucí pekla mezi sebou válčí ve Velkém konfliktu od nepaměti. Nekonečné boje se vedou o cokoliv, co má podle andělů a démonů nějakou hodnotu. Ve výsledku toho však víc zničí, než získají.

Neustálé válčení unavilo mocného anděla Inaria i démonku Lilith, kteří se společně rozhodli uniknout před konfliktem, a po krádeži Kamenu světa vytvořili nový svět zvaný Svatyně, kde obě rasy dokázaly žít v míru, a také stvořili první lidi - Nephalemy. Jenže jakmile se zjistilo, že lidé převzali moc svých strůjců, a dokonce by je mohli překonat, nastal opět chaos. Zatímco Inarius je chtěl zničit, Lilith z nich chtěla vytvořit armádu, s níž ovládne Nebesa i Pekla. Spor nakonec vedl k válce v Sanctuary, následkem čehož se o místě nejdříve dozvěděli Prvotní zlotvoři, později pak Angiriská rada, a Velký konflikt se přenesl i sem.

Zkuste si náš KVÍZ o slavné herní sérii:

KVÍZ: Věčný konflikt mezi nebesy a peklem pokračuje. Znáte dobře sérii Diablo?

Příběh videoherní série Diablo je ještě mnohem rozsáhlejší a komplikovanější, a taky proto je bohatým zdrojem pro spisovatele fantasy žánru, kteří na motivy slavné značky společnosti Blizzard Entertainment vydali již mnoho knižních titulů. Svět však nyní žije hlavně nově vydaným akčním RPG Diablo IV, které děj zaměřený na Inaria, Lilith a osud Svatyně ještě obohacuje.

Úspěšný žrout času

Hra v recenzích kritiků i hráčů sklízí obrovský úspěch, a to nejen díky povedenému vyprávění, ale především hratelnosti vhodné pro sólisty i více lidí, a rozšířenému otevřenému světu s různorodými činnostmi. Řeší se napříč různými komunitami, sociálními sítěmi i diskuzními fóry. Tak obrovský zájem o jediný herní titul ve světě gamingu byl naposledy snad před více než dekádou, a to v roce 2012 po vydání Diabla III.

Diablo IV



- Dostupné na PC, PS5 a Xbox Series.

- Cena od 1 999 Kč.

- Vývojář a vydavatel: Blizzard Entertainment

K popularitě nyní přispívá i americká herečka Megan Fox, známá z filmů o Transformerech. Ta nyní na svém Instagramu zveřejnila výzvu pro hráče, aby jí posílali nejlepší záběry vlastních herních smrtí. Ty nejpovedenější pak hollywoodská hvězda odmění svým okomentováním.

Taky data potvrzují fenomenálnost Diabla IV. Společnost Blizzard den po vydání zveřejnila informaci, že se stalo nejrychleji prodávanou hrou v historii firmy, ale neupřesnila čísla. Bude se však jednat o řády milionů, protože například Diabla III se za první den prodalo 3,5 milionu kopií, čímž vytvořilo rekord před jedenácti lety, který v roce 2020 překonal World of Warcraft: Shadowlands, a to o pouhých dvě stě tisíc kusů. Nicméně Blizzard sdělil, že uživatelé za první čtyři dny odehráli celkově více než 93 milionů hodin, což by se dalo přepočítat na 10 tisíc let, tedy jinými slovy to odpovídá 24hodinovému hraní za celou existenci lidstva.

Co je Diablo

Popularitu Diabla zajistil již první díl z roku 1997. Tehdy ještě 2D graficky zpracovaná hra oslovila miliony lidí po celém světě svou návykovou akční hratelností a jednoduchým ovládáním. Uživatelé si vybrali jednu z jedinečných postav a vrhli se do dungeonu plného nestvůr. Hra byla natolik originální a propracovaná, že dokázala stanovit naprosto nový žánr, který je dodnes známý jako „diablovky“, čímž se zpravidla označují akční roleplay tituly s izometrickou kamerou.

Drama v Activision Blizzard: sexuální skandály, zastrašování a rekordní akvizice

Největší boom však série zažila v roce 2002 po vydání Diabla II, jež fanoušci dodnes považují za jednu z nejlepší her všech dob. Navíc se herní mapa rozšířila na více oblastí určených k průzkumu a rovněž dostala více dungeonů. Titul si udržel obrovskou základnu hráčů i po uvedení Diabla III, které sice bylo prvním dílem v sérii ve 3D grafice, ale některými multiplayerovými prvky se příliš nezamlouvalo všem uživatelům. Dvojka se tak v roce 2021 dočkala zmodernizované verze nazvané Diablo II: Resurrected.

Zdroj: Deník/Tomáš Rosa

Začátkem června letošního roku vyšlo Diablo IV, které má předpoklady stát se nejúspěšnějším dílem série, a dokonce i top videohrou v portfoliu společnosti Blizzard Entertainment. Tvůrci plánují do dílu po delší dobu dodávat nové prvky a nadále rozšiřovat děj.