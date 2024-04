Švejk bude námořníkem. Tvůrci oblíbené počítačové videohry World of Warships dobrého vojáka změnili na kapitána torpédoborce Tátra. Tuzemské hráče potěší, že kultovní postavu daboval známý český herec.

Švejk bude kapitánem ve World of Warships. | Foto: se svolením Wargaming

Josef Švejk se objevil v roli prvního českého velitele v celosvětově oblíbené on-line videohře World of Warships. Nejslavnější český voják – postava z humoristického románu spisovatele a publicisty Jaroslava Haška – dostal také český dabing v podání herce Michala Holána, jehož je možné znát například ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. Svůj hlas také propůjčil například postavám Bena Jägera v seriálu Kobra 11 nebo Jesse Pinkmana ze série Perníkový táta.

„Namluvit takovou postavu je opravdová radost a spolupráce s týmem World of Warships byla skvělá,“ prohlásil Holán. Dodal, že s vývojáři ze studia Wargaming pracoval na nahrávání více než tří set replik. Herec spolu s tvůrci také vystoupil v seriálu Velitel Švejk, který vznikl speciálně k příležitosti oznámení legendární postavy ve hře.

Na mnoho fanoušků knižního či filmového Švejka může působit zvláštně nezvyklé zasazení do prostředí námořních bitev. Vývojářský tým proto vysvětlil, jak hrdinu dostal na loď. „Použili jsme malý trik a využili slavnou cestu dobrého vojáka do Budějovic,“ vysvětlil producent hry Marek Tučan. Tvůrci zkrátka popustili uzdu fantazii a vytvořili alternativní cestu, čímž se Švejk ocitl na rakousko-uherském torpédoborci třídy Tátra.

Důvodem, proč se studio Wargaming rozhodlo přidat Švejka do World of Warships byla, velká aktivita českých hráčů. „Tuzemská komunita patří k těm aktivnějším, a tak jsme si s myšlenkou představit českého kapitána pohrávali delší dobu,“ uvedl Tučan.

Hráči mohou velitele Švejka získat po registraci nového účtu na oficiálních stránkách počítačové hry World of Warship. Ta je zcela zdarma, ovšem obsahuje prémiové předměty, za něž už lidé musí platit, pokud je chtějí mít na svém účtu. Hrát ji ale lze plnohodnotně i bez nich. Stávající uživatelé mohou hrdinu získat za splnění mise ve hře.

Tankista Švejk

Není to však poprvé, co se kultovní postava dobrého vojáka Josefa Švejka ocitla ve videohrách. Právě studio Wargaming využilo jeho jméno a podobiznu, kterou zasadilo do dalšího oblíbeného válečného titulu pro více hráčů World of Tanks.

Vývojáři si také vypůjčili jednu z jeho legendárních hlášek, kterou uvedli v popisku postavy. „Každej nemůže bejt chytrej. Ti hloupí musejí dělat výjimku, poněvadž kdyby byl každej chytrej, tak by bylo na světě tolik rozumu, že by z toho byl každej druhej člověk úplně blbej,“ napsali.

Tankista Švejk, na rozdíl od své námořnické alternativy, však ve hře slouží pouze jako vzhled posádky, čili pouhé grafické ztvárnění bez speciálního dabingu.

Česko ve videohrách

Významné skutečné či fiktivní české postavy se ve videohrách zpravidla neobjevují. Výjimkou je titul Kingdom Come: Deliverance, jehož děj se odehrává na území Česka v 15. století. I proto zde figuruje například král Václav IV. a jeho bratr Zikmund. Faktem však je, že na tomto díle pracovalo pražské studio Warhorse. To mimochodem letos 18. dubna chystá oznámení nové videohry.

Mnohem častěji jsou součástí herních titulů české reálie, zejména Praha. Mezi nejslavnější díla odehrávající se kompletně, nebo jen částečně v hlavním městě České republiky patří Deus Ex: Mankind Divided, Call of Duty: Modern Warfare 3, česká střílečka HROT od nezávislého vývojáře Spytihněva, dále Soldier of Fortune 2, Vampire: The Masquerade – Redemption a Bloodhunt, Tomb Raider: Angel of Darkness, nebo Tom Clancy’s Rainbow Six: Rogue Spear.