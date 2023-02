Známé rčení „Nesuď knihu podle obalu“ rozhodně neplatí o světě her stažitelných z internetu. Platí to hlavně o produktech, které lákají na lascivní svět erotiky a všech jejích odstínů. Upoutávky, kde nechybí lákavý titulek odkazující na BDSM hrátky s Hitlerem či postupné odhalování těla nevlastní sestry či sousedky, dokážou lidi navnadit natolik, že neváhají za takovou hru dát nemalý peníz. Pak jsou však zklamaní z obsahu hry, která má k tolik kýžené erotické fantazii blízko asi tak jako čabajka k veganské stravě.

Důkazem budiž například některé bizarní tituly dostupné na platformě Steam, která slouží k digitální distribuci her. V době kolem Valentýna zde vedly tituly Hitler BDSM Bunker, Sex with succubus či Moving in with my step-sister.

Až na Sex with succubus, kde hráč v předem vybavené mučírně vybírá tresty a jejich intenzitu, jsou však další dva tituly odkázané jen na občasné ukázání Hiltera na mučidlech či vzpínajícím se hrbolku na košilce nevlastní sestry. Povětšinou totiž hráči plní neerotické úkoly, v případě BDSM Hitlera jde o jeho útěk z bunkru.

K ukojení to stačí

Podle Deníkem osloveného sexuologa Petra Weisse však některým jedincům toto stačí k ukojení svého chtíče. Kompenzují si tak nejen své sexuální touhy, ale mnohdy i ostýchavost. A tito lidé postupně přibývají.

„Stále více lidí to má tak, že dává přednost hrám se sexuální tematikou či pornu před normálním sexem. Je to pro ně nejenom pohodlnější, ale odpadají i strachy z nechtěného těhotenství či pohlavně přenosných chorob. A také nemusí do případného protějšku příliš investovat,“ míní sexuolog.

Jeho slova o vzrůstajícím počtu těch, kteří dávají před klasickou souloží přednost erotice složené z nul a jedniček, potvrzují i v nedávno zveřejněném průzkumu psychologů z univerzity v americkém San Diegu. Podle nich sexuální aktivita současné generace mužů a žen ve věku od 18 do 24 let prudce klesá a raději svůj volný čas tráví na sociálních sítích či hraním her na internetu.

Zkreslený svět

V případě her s ryze sexuální tematikou, kterých je internet také plný, se však Weiss nedomnívá, že by z lidí vytvářely devianty. „Pokud nemá takový jedinec k tomu vrozené dispozice, tyto hry mu je rozhodně nedají. Je to stejné jako s pornem, kde člověk uniká do světa fantazie,“ uvedl sexuolog.

Stejného mínění je i psycholog Jan Lašek. „Hlavně ti dospívající hledají vše, co je zakázáno. A to jim anonymní svět internetu nabízí. Ale dopad na celou společnost to má minimální. Nicméně všichni budou při svém prvním reálném sexuálním styku stejně nešikovní, jako byly generace před nimi,“ uvedl Lašek.