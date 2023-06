Internetové televize jsou v kurzu. Těchto pět filmů byste rozhodně neměli minout

Katastrofické drama Den pod dni, psychologické drama Přeplněný pokoj, akční komedie Fugar, sci-fi dobrodružství Avatar: The Way of Water a životopisný snímek Still: Příběh Michaela J. Foxe. To jsou hlavní hity online internetových televizí v předprázdninové době. Doporučuje je populární čtvrtletník TV streaming.

Přírodní sci-fi dobrodružství Avatar: The Way of Water. | Foto: se svolením Disney+