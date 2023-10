Videoherní série Forza Motorsport se dlouhou dobu řadí mezi nejlepší závodní simulátory. Kdysi exkluzivní záležitost pro konzole Xbox je již třetí rok dostupná i na počítačích, a tak má šanci zaujmout mnohem širší publikum. Letošní ročník navíc potěší i hráče preferující arkádovější styl ovládání vozidel.

Trailer hry Forza Motorsport | Video: se svolením Xbox Game Studios

Na sérii Forza pějí ódy majitelé konzolí Xbox téměř dvacet let. Ať už se jedná o simulátorovou odnož Motorsport, nebo arkádovější Horizon, jsou reakce při vydání každého dílu velmi pozitivní. Možná i proto se Microsoft zhruba před osmi lety rozhodl, že značku nabídne i hráčům na počítačích. Těm se tak otevřely dveře k závodním titulům, které se dle kritiků řadí mezi nejlepší na trhu. A dnes mají fanoušci virtuálních rychlých kol další důvod k radosti.

Postavte si loď a objevujte vesmír. Starfield nabízí tisíc planet k prozkoumání

Letos v říjnu se totiž Forza rozšířila o další díl franšízy Motorsport (je sice osmý v pořadí, ale číslovku nedostal, jelikož se má jednat o návrat ke kořenům). Tato řada je charakteristická realističtější simulací řízení, fyziky, úprav automobilů a závoděním na licencovaných slavných okruzích.

Hra rovněž vznikla jako přímý vyzyvatel populární závodní série Gran Turismo dostupné pouze na PlayStationu.

Volné ruce na volantu

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že Motorsport je vhodný zejména pro velké nadšence do aut, kteří chtějí, aby virtuální řízení i nastavování vozů co nejvíc připomínalo skutečnost, pravdou je, že díky bohatému nastavení ovládání, obtížnosti a jízdních asistentů se hra stala přístupnou i lidem, kteří preferují jednoduší závodění a styl jízdy podobný třeba tomu v sérii Need for Speed.

Ukázka ze hry Forza Motorsport:

Zdroj: Deník/Tomáš Rosa

Forza Motorsport



Vývojář: Turn 10 Studios

Vydavatel: Xbox Game Studios

Dostupné na: PC, Xbox Series

Cena: od 2 099 Kč, je i součástí Xbox Game Pass

Sice stále nelze vrážet do soupeřů, zkracovat si tratě nebo bourat bez postihu do svodidel, ale zájemci si mohou výrazně ulehčit řízení, případně i nechat umělou inteligenci, aby za ně provedla veškeré úpravy zlepšující výkon vozidla.

Právě popsaná volnost a svoboda v přístupu ke hře je kladným prvkem, který uvítá prakticky kdokoliv. Projevuje se mimo jiné i při výběru vozů, kterých je k dispozici přes pět set, a to různých známých značek (v autech Škoda si ale bohužel nezajezdíte). Snad každý si tak zde najde alespoň některé své oblíbence.

Redfall zarazil fanouškům Xboxu kůl do srdce. Střílečka s upíry je propadák

Dále si majitelé hry mohou vybrat, zda absolvují desítky závodů na mnoha oficiálních okruzích, jako Nürburgring, Silverstone či Le Mans, v kampani pro jednu osobu, nebo poměří své koně pod kapotou s ostatními uživateli přes internet. Závody navíc zaberou pouze několik minut, a jsou tedy vhodné i pro příležitostné hráče.

Bohužel ale není možné hrát s někým dalším na gauči v rámci rozdělené obrazovky, což je u tohoto typu videoher vždy škoda.

Závody pro každého

Grafické zpracování automobilů, okruhů, prostředí či proměnlivého počasí je na špičkové úrovni, ale naplno si ho užijí pouze hráči na opravdu výkonných počítačích. Kdokoliv se slabším zařízením se bude muset spokojit s nastavením znamenajícím výrazné kompromisy v detailech.

Velkou výhodou pro tuzemské uživatele je český překlad.

Zdroj: Youtube

Celkově se navzdory jistým nedostatkům jedná o jeden z nejlepších dostupných závodních titulů, který na dlouhé hodiny zabaví občasné i náruživé hráče.