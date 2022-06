Více než 50 řečníků se na konferenci Game Access zaměří jak na samotný vývoj, tak také s tím spojenou produkci v herním průmyslu. Ve třech sálech si tak lze poslechnout jak spolutvůrce Cyberpunku 2077, tak technologické marketingové specialisty, či designery deskových her. Na konferenci nechybí ani představení nových indie her, galerie uměleckých her a cosplayů. V neděli se pak uskuteční živý koncert s hudbou ze soundtracku z kultovní hry Mafia.