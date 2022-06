Náborové stánky byly v obležení zájemců a každou chvíli byly vidět byznysové schůzky mezi členy managmentu větších studií, start-upery či nezávislými vývojáři. Nové členy nabírá například také Warhorse studio známe svojí hrou Kingdom Come: Deliverance. „Momentálně pracujeme na neohlášeném projektu a hledáme kolegy takřka do všech oddělení. Hledáme programátory, animátory a 3D grafiky jak na tvorbu postav, tak i prostředí,“ řekla HR manažerka Tereza Kaniová. Přestože na konferenci nebylo představení, které by nestálo za zmínku, vybrali jsme několik nejdůležitějších momentů prvního dne.

Konferenci zahájila hudba z Horizonu

Pořadatel Game Dev si na „opening“ celé akce přichystal opět další hudební lahůdku. Zatímco minulý ročník pořádaný v roce 2019 konferenci začal metalovou předělávkou Tristram Theme z Diabla, tentokrát padla volba na Aloy’s Theme z herní série Horizon. Autor Joris de Man, holandský skladatel a zvukový designér, v následující přednášce představil celou realizaci soundtracku, včetně ukázek hudebních dem. Oproti pochodové dramatické hudbě, kterou skládal pro Killzone, zvolil pro vykreslení postapocalyptického světa kombinaci primitivní kmenové muziky se soudobou modernou.

Brawl Stars, Fortnite či Roblox. K životu školáků patří i počítačové hry

„Nebylo to tak, že bych snad přímo studoval kmenovou muziku, bylo to spíše o tom, že jsem zvolil druh hudby, kterou by podle mě samotné kmeny hrály. Jednalo se spíše o takového hybrida. A to hlavně proto, že všechny kmeny existující v Horizonu jsou novými a nám neznámými. Nejedná se o specifickou africkou či japonskou společnost, ale úplně nově vzniklou kulturu. Při nahrávání jsme používali japonské tradiční bubny, ale nehráli jsme na ně rytmiku, jakou používali sami Japonci. Naopak ta má zrovna spíše západní nádech,“ řekl v krátkém rozhovoru Joris de Man.

„Já osobně poslouchám úplně všechno. Nejsem totiž vyučený klasický skladatel, já umím sotva noty. Moji přátele s hudebním vzděláním si často sednou a říkají, že to je zajímavé a že to je hrané v E Minor, každopádně to já vůbec nepoznám. Nad svou hudbou totiž nepřemýšlím nijak strukturálně, více se zabývám samotnou emoci, kterou má vyjadřovat.“

Světově uznávaná hra Krycí jména míří do mobilních zařízení

Český vývojář Vlaada Chvátil nyní se plánuje převedení jeho Krycích jmen na obrazovky chytrých telefonů a tabletů. Přestože je projekt zatím spíše v ranné fázi testování a potýká se s mnoha strastmi, bude nabízet možnosti, které desková forma neumožňuje. Například bude obsahovat systém ohodnocení umožňující kvalitnější propojení s dalšími hráči v celém světě, nabídne také odemykání nových avatarů a dalších herních vlastností. Přestože by Krycí jména měla být čistě placenou verzí, pro český trh bude z testovacích důvodů zadarmo.

Populární Cyberpunk i deskové hry. Do Brna se vrací konference Game Access

Chvátil ale razantně odmítá tvrzení, že by digitální verze měla jednou zcela pohřbít deskovou verzi. „Máme mnoho úspěšných aplikací deskových a společenských her a o nich víme, že nesnižují prodej hmotných verzí. Lidi, kteří si ji budou chtít zahrát na stole si jí koupí stejně, protože jim to tu zkušenost nenahradí. My se samozřejmě snažíme cílit na co nejširší veřejnost, na druhou stranu věříme, že se hra dostane tak daleko hlavně kvůli tomu, že o ní už lidi mají povědomí a děláme to také pro lidi, kteří tomu třeba už také rozumí.“

Momentálně mu hodně času zabírá právě projekt digitální verze Krycích jmen a přiznává, že tak nemá příliš času na to vymýšlet něco nového. „Já jsem vždycky dělal hry, protože mi na trhu chyběly. Vždycky jsem dělal hru proto, aby ta samotná hra existovala. Dnes mám pocit, že je jich víc a víc a jsou fakt dobrý a má touha udělat něco dalšího se vždy probudí až ve chvíli, když si uvědomím, že tu ještě stále něco chybí.“

Zájem o budování Night City

Asi nejvýznamnější osobou přednášející první den konference byl hlavní designér prostředí hry Zaklínač 3 a Cyberpunk Kacper Niepokolczycki. Město neonů zločineckých gangů a různých subkultur pak bylo hlavním tématem jeho prezentace, konkrétně pak technická stránka a úskalí, které práce na Night City obnášela. Dle jeho slov čerpal inspiraci hlavně ze světa Blade Runnera a dalších cyberpunkových sci-fi děl. Samotná kinematografie očividně ovlivnila Kacpera hodně. Nedílnou součástí jeho práce a života je totiž také hudba, hlavně pak ta filmová.

Kde nezabere babo raď, pomůže Wikipedie: Jak funguje, jak je na tom v Česku

„Během své práce poslouchám muziku prakticky neustále. Každopádně nemám vytvořený konkrétní seznam skladeb, jelikož mám sám více poloh. Například když se potřebuji dostat do pracovní nálady, tak hodně poslouchám lehký ambient, například jsem objevil soundtrack k Blade Runnerovi hraný osmkrát pomaleji. Někdy si ale poslechnu jenom zvuk deště. Když mám energickou náladu, tak poslouchám filmovou muziku, například z Ghost in the Shell, Akira a podobně. Někdy si ale poslechnu prostě jazz. Nejsem si ale vědom, že by rozdílné hudební styly nějak konkrétně ovlivňovaly mojí tvorbu,“ vysvětlil Kacper Niepokolczycki. Řeč přišla i na Zaklínače a tvorbu jeho prostředí.

„Než jsem přijal nabídku pracovat na Zaklínači, tak jsem si přečetl knižní předlohu. Zároveň jsem ale nikdy nebyl moc velkým fanouškem fantasy, vždycky jsem dával přednost sci-fi. Pokud by mi někdo dal na výběr mezi Pánem prstenů a Hvězdnými válkami, zvolil bych Hvězdné války. Ale knížky Zaklínače mi přišly naprosto skvělé, protože se jednalo o temné a krvavé fantasy a to se mi líbilo. Právě to bylo pro mě rozhodující.“ Jestli ale bude také pracovat na dříve ohlášeném novém dílu Zaklínačské ságy přímo nepotvrdil. „Potvrdit to nemohu. Zatím stále pracuji na Cyberpunku 2077, ale bůhví, jak se budoucnost vyvrbí.“

Tematicky cyberpunkově byl také zvolen večírek na konci dne. Sál Brněnského výstaviště prosvětlily neonová světla a navodily atmosféru samotného Nočního města. Nechyběl ani živý hudební výstup hardcorové hudební skupiny.