Jak už napovídá název, celý děj akčního titulu Ghostwire: Tokyo se odehrává v současném hlavním městě Japonska. Hráčům se přitom naskytne pohled na obrovskou mapu, kterou postupně mohou objevovat, zatímco budou rozplétat záhadu zmizení všech zdejších obyvatel, a přitom čelit svým démonům, i mnohým folklorním nestvůrám. A zároveň se díky různým vedlejším aktivitám mohou hodně naučit o tamních zvycích a kultuře.

Právě propojení moderního velkoměsta s venkovskými tradicemi je hlavním tahákem pro západní publikum. Vznikla tím totiž velmi poutavě provedená kombinace zábavy a osvojování si nových vědomostí o Dálném východě.

Tvůrci hry mysleli na vše, a skutečně se snažili ukázat japonskou kulturu ze všech možných úhlů. Nechybí tak starodávné chrámy, oltáře, origami a další tradiční předměty či stavby, ale uživatelé mohou narazit i na moderní výdobytky jako gacha automaty, hazardní pačinko, karaoke bary a jiné. Nezapomněli ani na místní kulinářské speciality, které slouží například pro doplňování zdraví. Všechny tyhle maličkosti rozeseté po mapě jsou velmi důležité, protože oživují jinak poměrně prázdný herní svět.

Samotná prázdnota je však svým způsobem opodstatněná, protože premisou příběhu je záhadné zmizení všech obyvatel Tokia, za nímž možná stojí skupina mysteriózních osob připomínajících démony.

Zdroj: Youtube

Pouze hlavnímu hrdinovi Akitu Izukimu zůstala jeho tělesná schránka, jelikož do ní včas vstoupil duch cizí osoby přezdívající si KK, který částečně dokáže ovládat tělo, je druhým hlasem v hlavě fungujícím jako průvodce, a především propůjčuje nadlidské schopnosti. Oba muži pak spolu často mluví, čímž hráče ještě hlouběji uvádějí do kontextu. Zároveň se odhaluje i tajemství Izukiho rodiny, které se hlavní postava také snaží vyřešit.

Děj a jeho zasazení jsou rozhodně největšími přednostmi Ghostwire: Tokyo. Titul tak lze doporučit především hráčům zajímajícím se hlavně o scenáristické kvality.

Podstatou hratelnosti jsou však ony zmíněné schopnosti. Dalo by se říct, že fungují podobně jako ve střílečkách zbraně, tady se ovšem místo nich používají kouzla, která připomínají pistoli, brokovnici či raketomet. Magii je pak možné využít i jako šestý smysl, s jehož pomocí lze sondovat okolní oblast, aby se zvýraznily předměty k použití a sbírání či nepřátelé.

Ghostwire: Tokyo

- Dostupné na PC, PlayStation a Xbox.

- Cena od 1 420 Kč.

- Vývojář: Tango Gameworks

- Vydavatel: Bethesda Sofworks

Speciální schopností je i dočasné plachtění či používání magického lasa sloužícího pro efektivní dorážení nestvůr nebo pro přitahování se ke specifickým stvořením, čímž se hráči dostanou na střechy budov. Nechybí ani možnost vylepšování všech dovedností za získané dovednostní body a levelování postavy.

Akční pasáže se pak střídají s plížením, jež je efektivní pro tichou eliminaci nestvůr, jejichž vzhled a schopnosti jsou inspirované tradičními povídkami. Díky tomu je možné narazit na japonské imitace vodníků, polednic, duchů a dalších. Rozhodně jejich vzhled i zvuky, které vydávají, napomáhají lehce hororové atmosféře, protože z nich běhá mráz po zádech.

Apokalypsa na počítačích. Předělávka The Last of Us Part I se příliš nepovedla