Počítačoví hráči si dva roky po exkluzivním vydání na konzolích PlayStation 5 nyní mohou pořídit kopii akčního titulu God of War Ragnarök, který za výpravné dobrodružství, herecké obsazení, zvukový design, hratelnost i inovace v oblasti dostupnosti pro různě postižené lidi získal v roce 2022 několik prestižních ocenění.

Sony nedávno vydalo chytlavou plošinovku Astro Bot:

Počítačová verze se od konzolové liší zejména detailnějším grafickým zpracováním a podporou různých moderních technologií zajišťujících ještě vizuálně hezčí zážitek. Uživatelé rozdíl zpozorují především na nejnovějších grafických kartách při nejvyšším nastavení.

Titul však spustí i lidé se staršími sestavami, ale musejí počítat s omezeními. Proto je důležité si před pořízením hry zkontrolovat minimální a doporučené hardwarové požadavky, které lze najít přímo na stránkách produktu v digitálním obchodě Steam.

God of War Ragnarök na PC nabízí zejména vylepšenou grafiku:

| Video: Youtube

Všechny ostatní prvky jsou stejné jako na PlayStationu. God of War Ragnarök je pokračováním titulu God of War z roku 2018. Hráč je součástí příběhu o bohovi války Kratovi a jeho synovi Atreovi, kteří v devíti světech severské mytologie hledají odpovědi na tajemství ovlivňující jejich životy. Přitom čelí Odinovi a dalším bohům a snaží se odvrátit blížící se konec světa. Jelikož hra má české titulky, nehrozí, že by tuzemským uživatelům něco uniklo.

God of War Ragnarök (PC) Vývojář: Santa Monica Studio, Jetpack Interactive

Vydavatel: PlayStation Publishing

Cena: 1500 Kč

Hlavnímu hrdinovi propůjčil hlas hollywoodský herec Christopher Judge, kterého lze znát z role Teal'ca v sci-fi seriálu Hvězdná brána. On i další dabéři si dali záležet, aby vytvořili velmi přesvědčivé situace a emoce. I proto je snadné se vžít do událostí či samotných postav.

Při prozkoumávání různorodých oblastí lze narazit na mnoho unikátních nepřátel, se kterými lze bojovat pomocí vylepšitelných sečných zbraní. Díky nastavitelné obtížnosti je Ragnarök vhodný pro uživatele s různými zkušenostmi či preferencemi.

Součástí PC verze je i loňské rozšíření Valhalla, které obsahuje nový herní režim soustředěný zejména na nekonečné šarvátky a vylepšování schopností a síly Krata.

Následuje houbová apokalypsa

Série God of War se tak přidala do již obsáhlého portfolia bývalých exkluzivit PlayStationu dostupných na počítačích. Sony totiž před několika lety nastavilo politiku, že své vysokorozpočtové značky zpravidla po dvou letech od vydání na konzolích zpřístupní i na další platformě.

PlayStation 5 Pro bude od listopadu vylepšenou verzí úspěšné konzole:

Proto je v současnosti možné sehnat hned několik unikátních titulů, mezi něž patří The Last of Us, Marvel’s Spider-Man, Uncharted či hollywoodskými herci nabitý Death Stranding.

Spekuluje se o zpřístupnění dalších her od Sony. Mezi nejžhavějšími kandidáty je druhý díl The Last of Us, u kterého se podle Forbes čeká do března 2025 na uvedení další seriálové řady. Na podzim příštího roku by podle webu Game Rant mohlo být dostupné pokračování Marvel's Spider-Man.