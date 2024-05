Videohra Gray Zone Warfare českého studia Madfinger Games je od dubna hratelná v předběžném přístupu. Hráči v ambiciózním projektu mají možnost zažít moderní válku s důrazem na realistické vyobrazení i hratelnost. Titul patřil na Steamu k těm nejočekávanějším. Těsně po vydání se ale setkal s převážně negativní kritikou.

Vyšla česká hra Gray Zone Warfare. U vývoje byl elitní voják i poradce Pentagonu. | Video: se svolením Madfinger Games

Střílečka pro více hráčů Gray Zone Warfare brněnského studia Madfinger Games je od 30. dubna dostupná v rámci předběžného přístupu na digitální platformě Steam. Majitelé počítačů si tak s předstihem mohou zahrát nekompletní hru, přičemž poskytují důležitou zpětnou vazbu vývojářům, aby vyladili dosavadní stav, eliminovali problémy a později vydali titul v plné verzi a pokud možno bez větších obtíží v hratelnosti.

„Jedná se o nejambicióznější projekt, na kterém pracujeme,“ uvedl generální ředitel společnosti Madfinger Games a kreativní ředitel titulu Gray Zone Warfare Marek Rabas.

Jedním z důkazů ohromnosti díla bylo, že vývojáři spolupracovali s vojenskými experty, jako například bývalým příslušníkem české 601. speciální skupiny Ondřejem Spisarem, nebo poradcem Pentagonu pro národní bezpečnost, terorismus a zahraniční politiku Seanem McFateem. Jejich zkušenosti by se měly promítnout do soubojového systému, pohybů postav i zpracování střelby, aby vše odpovídalo co nejvíce skutečnosti. I proto tvůrci kladli důraz na taktiku, realističtější simulaci zranění i léčení nebo balistiku.

Tím lze Gray Zone Warfare zařadit vedle dalšího českého simulátoru moderního válčení Arma od studia Bohemia Interactive.

Na vývoji Gray Zone Warfare se podílel i bývalý příslušník speciálních sil:

Autoři hry také vytvořili rozsáhlou mapu fiktivního ostrova Lamang inspirovaného krajinami Laosu v jihovýchodní Asii. Na ní jsou rozprostřená bojiště umožňující přestřelky tří frakcí až pro 48 hráčů, možné je také bojovat s postavami ovládanými umělou inteligencí. Možností je i upravovat vzhled a účinnost zbraní podle vlastních preferencí.

Přestože Gray Zone Warfare stojí na základech online hry pro velké množství hráčů, jeho součástí je také příběh rozdělený do mnoha misí. „Proplétej se sítí lží, rozhodni se, komu můžeš důvěřovat, a odhaluj pravdu. Nic není černobílé,“ napsali vývojáři, kteří slibují, že uživatelé budou odkrývat tajemství pestré škály postav.

Titul je v prodeji ve čtyřech edicích. Dražší verze obsahují různá herní i kosmetická vylepšení. Kupující rovněž obdrží větší obnos herní měny, kterou lze použít například pro nákup vybavení.

Vysoká očekávání

Gray Zone Warfare Vývojář a vydavatel: Madfinger Games

Dostupné pro: PC

Cena: od 880 Kč

Gray Zone Warfare v poslední době patřil mezi jedny z nejočekávanějších videoher ve službě Steam. Na konci loňského roku vývojáři uvedli, že titul si přálo přes dvě stě tisíc lidí.

Po dubnovém vydání předběžného přístupu však mnoho lidí napsalo, že je aktuální stav zklamal. V uživatelském hodnocení přímo na Steamu pouze 35 procent uživatelů uvedlo pozitivní komentář. Chválí právě důraz na realistickou hratelnost, 3D grafické i zvukové zpracování nebo otevřený přístup vývojářů ke komunitě.

Ukázka ze hry Gray Zone Warfare:

Naopak většina kritizuje, že obraz není plynulý i na počítačových sestavách splňujících doporučené hardwarové požadavky, kvůli chybě se hra sama vypne, připojení k přátelům nefunguje správně a podobně. Jiní uživatelé si stěžují na nedostatek obsahu nebo nezábavné hraní ve srovnání s konkurenčními tituly, jako například Escape from Tarkov a Arma.

S některými zmíněnými potížemi se však u neúplné verze hry muselo počítat a je otázkou času, než je tvůrci opraví právě na základě zpětné vazby hráčů.

Hra neobsahuje české titulky. V budoucnu by mohla být dostupná i pro konzole PlayStation a Xbox, ale zatím se vývojáři soustředí pouze na počítačovou verzi.