Sluncem zalité Vice City, herní adaptaci skutečného Miami, i dávku akce odhalila úvodní ukázka pokračování z úspěšné série Grand Theft Auto od Rockstar Games, na kterou fanoušci čekali mnoho let. Jedná se o jeden z největších a nejambicióznějších projektů v celém videoherním průmyslu. Představení titulu navíc trhá rekordy zájmu na sociálních sítích.

Grand Theft Auto VI v prvních záběrech. | Foto: se svolením Rockstar Games

Překvapivě o několik hodin dřív, než se plánovalo, společnost Rockstar Games zveřejnila na svých sociálních sítích první oficiální ukázku z akční videohry Grand Theft Auto VI. Po letech tak konečně představila pokračování úspěšné série, které nedočkavě vyhlížely miliony hráčů.

Ti se dle všeho vrátí do fiktivního města Vice City, herní adaptace amerického Miami, kde pravděpodobně zažijí dobrodružství plná přestřelek, honiček s policií a loupeží s hrdinkou Lucií a jejím partnerem Jasonem. Jeho jméno a přesnou podobu příběhu sice studio ještě nepotvrdilo, ale dlouho se spekuluje, že dvojice má mít podobný vztah jako legendární zločinečtí milenci Bonnie a Clyde, což naznačil i závěr videa.

GTA VI se představilo v první ukázce:

Zdroj: Youtube

V ukázce s fotorealistickou grafikou je možné zahlédnout i pár groteskních situací, například pobíhání polonahých lidí v bahně nebo muže kropícího trávník v tangách, které jsou pro obsah her od Rockstar Games tradiční. Tvůrci se zároveň tím snaží vtipně reflektovat chování současné společnosti, či tím poukázat na určitý problém.

Nejočekávanější hra současnosti by se měla objevit na trhu v roce 2025. Vývojáři v tiskové zprávě uvedli, že nejprve bude dostupná na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X|S, až později vznikne i její PC verze.

Úspěšná série

Grand Theft Auto je značka, která se jako jedna z mála dokázala stát pojmem i mimo hráčskou komunitu. Ať už svými kvalitami, humorem, či kontroverzí.

Za počátek úspěchů lze označit první 3D zpracovanou trilogii GTA III, GTA: Vice City a GTA: San Andreas. Díly na sebe přímo nenavazovaly, ale jisté propojení v rámci postav či míst se v ní objevilo. Všechna pokračování dohromady získala mnoho ocenění a prodaly se jich desítky milionů kopií.

Jak jedny z nejoblíbenějších titulů Grand Theft Auto vypadaly, si můžete připomenout v někdejší ukázce. Další přibližuje také povedené GTA IV.

Trilogie nedávno vyšla ve zmodernizované verzi s názvem GTA: The Trilogy – The Definitive Edition:

Zdroj: Youtube

GTA IV vyprávělo příběh nelegálního východoevropského přistěhovalce Nika Bellice v Liberty City, adaptaci New Yorku:

Zdroj: Youtube

Dosud nejúspěšnějším dílem je však deset let staré GTA V, které stále v on-line režimu dostává nový obsah a zároveň je se 190 miliony prodaných kopií třetí nejprodávanější hrou všech dob.

GTA V byl návrat do Los Santos, adaptace Los Angeles, kde poprvé v sérii bylo možné hrát za tři protagonisty:

Zdroj: Youtube

Není tedy divu, že v posledních dnech studio Rockstar Games trhalo rekordy se svými upoutávkami na prosincové odhalení nového dílu. Obrázek sdělující datum zveřejnění videa na sociální síti X (dříve Twitter) získal nejvíc reakcí na videoherní příspěvek v historii této platformy.

A nyní může ukořistit prvenství i na YouTube. Ukázka měla během dvanácti hodin od zveřejnění přes 56 milionů zhlédnutí a počet neustále roste. Rekord za 24 hodin je zatím 108 milionů zhlédnutí. Zda ho pokoří, bude jasné brzy, už nyní ale je údajně videem s největším počtem udělených lajků.