Od cihly po všestranného pomocníka. Podívejte se na historii mobilů

Během čtyřiceti let se vývoj mobilních telefonů posunul od těžkých tlačítkových zařízení, větších než lidská hlava, určených pouze k telefonování, přes populární véčka schopná odesílat textové i obrázkové zprávy, až po chytré počítače do kapsy. Nyní telefony vstupují do další významné éry, v níž klíčovým prvkem je umělá inteligence. Podívejte se na nejvýznamnější milníky v historii mobilů.