V kůži studenta kouzel

Harry Potter si získal fanoušky svým unikátním dobrodružstvím, ve kterém čelil nejen zkouškám ve škole čar a kouzel, ale hlavně hrozícímu nebezpečí od Pána zla Voldemorta. Přitom odhalil různá tajemství a umožnil divákům nahlédnout do magického světa. Podobně působí i videohra Hogwarts Legacy.

Hráč dostává jedinečnou možnost stát se studentem pátého ročníku v kouzelnické škole v Bradavicích zhruba sto let před chlapcem s jizvou na čele, který byl hlavním protagonistou slavných knih. Přitom musí vyřešit, co stojí za skřetím spiknutím a jak se jeho vůdci Ranrokovi podařilo získat kouzelné schopnosti, když tato rasa nemůže užívat magii. Děj chce přinést podobně tajemný zážitek, jako tomu bylo u knižní předlohy, jenže oproti ní výrazně ztrácí ve vyprávění. Ani účinkující postavy se tolik nezaryjí do paměti a nedokáží si získat sympatie svými charakteristickými rysy, jako to dokázala třeba Hermiona nebo Draco Malfoy.

Naopak epickou zkušenost titul nabízí tím, že člověk držící ovladač se může naplno vžít do role kouzelníka a objevovat čarovnou zemi. Jakmile se herní postava vytvořená podle představ uživatele dostane do Bradavic, zažívá stejný proces, který je známý z knižního vzoru. Moudrý klobouk vybere jednu ze čtyř kolejí, u Ollivandera je nutné si sehnat hůlku a ve sportovních potřebách si koupit létající koště. Bohužel ne na zápas ve famfrpálu, protože ten tvůrci do svého díla nezakomponovali.

Až poté hra pracuje s naprostou otevřeností v aktivitách, a tím pomáhá se vžít do virtuálního alter ega. To se může věnovat studiu mnoha kouzel pro souboje, pohybování s předměty i další užitek, mezi něž se řadí například slavné Wingardium Leviosa nebo Expelliarmus. Později se může naučit i kletby, které se nepromíjejí, tedy například Avada Kedavra. Ano, je možné praktikovat i zakázanou magii, ale bohužel jakékoliv nekalé jednání se neodráží v chování okolí k postavě. Z principu tak není možné se stát absolutním ztělesněním zla, protože zde chybí jakýkoliv systém morálky.

Kdo má rád objevování světa, uvítá neomezenou možnost pohybu po detailně zpracovaných Bradavicích. Je možné se podívat do všech učeben, kabinetů i skrytých komnat. Přitom nechybí ikonická místa jako Velká síň, společenská místnost Nebelvíru i ostatních kolejí, Pohyblivé schodiště nebo Komnata nejvyšší potřeby, kterou si hráč aranžuje podle svých představ. Dále je možné prozkoumávat malebné Prasinky nebo nebezpečný Zapovězený les, ale i další části opravdu rozsáhlé herní oblasti, po níž je možné létat na koštěti nebo na zádech hipogryfa. Právě průzkum mapy dává možnost fanouškům Harryho Pottera se podívat na místa, o kterých si četli, a k tomu objevit spoustu dalších zajímavých destinací. A to i během různých ročních období, což přidává na uvěřitelnosti a osobním kouzlu. Při toulkách mohou třeba chytat fantastická zvířata, pokud vědí, kde je najít. Přitom z prostředí mají pocit, že všechno kolem nich si žije vlastním životem, což podtrhují například různé náhodné aktivity duchů či studentů ve škole nebo kentauři bojující s trollem.

O zábavu se taky postarají souboje s jinými čaroději nebo nestvůrami, které nápaditě připomínají známé kouzelnické přestřelky viděné v hollywoodských snímcích. Rozhodně jim nechybí akční nádech a i v tomto případě uživatelé mají volnou ruku ve výběru kouzel a stylu boje, jenž jim vyhovuje. Příznivce rébusů naopak nadchnou důvtipné hádanky, u kterých musí skutečně zapojit mozek, aby je úspěšně vyřešili.

Vývojářům hry se skutečně podařilo zhmotnit představy milionů čtenářů Harryho Pottera, a přitom jim dávají možnost se alespoň na několik desítek hodin převtělit do studentů pohádkové školy v Bradavicích, aby se zúčastnili vlastní kouzelné cesty. Fanoušci značky při hraní určitě nepocítí zklamání. Hra je přitom svou obtížností přívětivá i k méně zkušeným hráčům, nabízí rozšířené možnosti přizpůsobení pro lidi s postižením, a díky absenci sexuálního obsahu nebo surového násilí může být vhodná i pro děti (oficiálně je doporučená od dvanácti let).

Zájemce by však mohla odradit vysoká cenovka pohybující se od 1400 do 2200 korun podle zvolené herní platformy a edice. Je však možné si počkat na slevu. Svízelem může být i chybějící český překlad, ale na počítače je možné si stáhnout neoficiální češtinu (byla vytvořena pomocí umělé inteligence, takže není dokonalá).

Úspěch v kritice i prodejích

Že se jedná o opravdu povedený herní titul potvrzují i reakce médií. „Hogwarts Legacy je hra z univerza Harryho Pottera, na kterou fanoušci dlouho čekali,“ vyjádřila se v recenzi americká CNN. Také jeden z nejstarších a největších světových herních portálů PC Gamer ji označil za skvělé dílo, u něhož vyzvihl právě objevování a souboje.

O něco kritičtější byl britský deník The Guardian, který hře udělil tři hvězdy z pěti. „Po delší době se začnete cítit jako v nesčetných titulech s otevřeným světem minulého desetiletí. Ale můžete zde létat na hipogryfovi,“ odůvodnil své hodnocení a dodal, že právě tyto kouzelné momenty a prostředí hru zachraňují od průměrnosti. Podobné stanovisko měl i další britský plátek The Telegraph.

Titul se stal nejsledovanější videohrou v jeden moment na streamovací platformě Twitch, v Británii pokořil rekord v počtu prodaných fyzických kopií videoher z univerza Harryho Pottera a na digitální distribuční platformě Steam se umístil na osmém místě mezi historicky nejhranějšími tituly. Dva týdny po vydání ale magazín GamesIndustry upozornil, že prodeje fyzických nosičů už klesly o 66 procent.

Přesto se Hogwarts Legacy stále dostává ohromné pozornosti, a to nejen od fanoušků díla J. K. Rowlingové.

Další možnosti, jak se stát čarodějem



- Existuje spousta stolních her s licencí díla J. K. Rowlingové, kde se stáváte čaroději, co se musí naučit ovládat kouzla, jako je třeba Harry Potter: Mistr čar a kouzel. Zábavná pro celou rodinu může být i deskovka Fantastická zvířata a kde je najít, inspirovaná filmovou předlohou. Mezi ty složitější, a mimo svět Bradavic, se pak řadí Dračí doupě nebo Gloomhaven.



- Nejvěrnější převtělení nabízí Larp. Jedná se o hru, ve které lidé hereckým způsobem ztvárňují činy svých postav. V České republice není tento druh zábavy tolik rozšířený jako třeba v USA, ale přesto je možné v různých městech najít vášnivé komunity.



- Původní videoherní série Harry Potter reflektující filmové události. Jedná se o zhruba dvacet let staré tituly, přesto stále nabídnou zábavu dospělým i dětem. Za pozornost stojí i decentně parodická série LEGO Harry Potter.