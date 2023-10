Hráči svedou bitvy legionářů na Sibiři. U Rusů jsou za hrdlořezy, tvrdí vývojář

Hrdinská odysea legionářů na slavné Transsibiřské magistrále. Strastiplný návrat do vlasti, nově zrozeného Československa skrze válkou zničenou ruskou pustinu. Od Moskvy až do Vladivostoku, zhruba 9200 kilometrů obrněným vlakem. Boje na Sibiři, v obří zemi rozdělené před více než sto lety občanskou válkou Rudé a Bílé armády. Historické legionářské téma si bere za své nová česká počítačová hra Last Train Home, která vyjde do konce roku.

Nová česká videohra Last Train Home chce počítačové nadšence zaujmout tématem československých legionářů v Rusku a jejich vybojované cesty domů přes Vladivostok před sto lety. V upoutávce si zahráli herec Karel Dobrý, komparzisté i Legiovlak. | Foto: se svolením Ashborne Games