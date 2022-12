Vánoční tipy na dárky: Chytré hodinky do 15 tisíc na sport i do společnosti

Lehčí, ale neošizené

Často bývá zvykem, že odlehčené SE verze chytrých hodinek mají oproti klasickým modelům nějaké hardwarové či jiné nedostatky. U Huawei Watch GT 3 SE to tak ale být nemá. Má se jednat pouze o alternativu běžné verzi s polymerovým tělem uzpůsobenou přímo pro fyzické aktivity. Váží pouhých 35 gramů a svými rozměry nemají svého majitele nijak omezovat.

Huawei Watch GT 3 SE v provedení Graphite BlackZdroj: se svolením společnosti Huawei

Průměr chytrých hodinek je 46 mm a vysoké jsou sotva jeden centimetr. Více tak než klasické Watch GT 3 připomínají běžecké hodinky Huawei Watch GT Runner, které jsme měli možnost již dříve v redakci testovat. Zatímco to ale byly hodinky přímo dělané hlavně pro běžce, Huawei Watch GT 3 SE mají sloužit k různým dalším aktivitám. Prodávají se v buď v klasické černé barvě nebo v zelené vhodné k outdoorovému oblečení. Stejně jako další poslední modely chytrých hodinek od Huawei mají 1,43palcový AMOLED displej a jsou kompatibilní jak s operačním systémem Android, tak iOS.

Huawei Watch GT 3 SE v provedení Wilderness GreenZdroj: se svolením společnosti Huawei

Pro milovníky túry a spaní pod širákem

I přes typ displeje ovšem Huawei avizuje až 14denní vydrž baterie, což je nadstandardní výbava. To se obzvlášť bude hodit těm, co rádi na několik dní zmizí mimo civilizaci a chtějí si užít čerstvého vzduchu. Pokud ale někoho rozčilují černobílé úsporné typy displejů, tak s Huawei Watch GT 3 SE se půjde vydat do přírody i s hodinkami s barevným AMOLED displejem. Zároveň mají v sobě zabudované GPS a možnost nainstalovat pomocné aplikace jako jsou mapy, kompasy a podobně. Hodinky se pak nabíjejí bezdrátově přes nabíjecí kolébku, ale u vybraných telefonů také přes reverzní nabíjení. Nebude tak třeba sebou nosit zbytečně power banky a kabely.

Velká výdrž baterie a odlehčený se bude hodit těm, kdo rádi na několik dní zmizí mimo civilizaciZdroj: se svolením společnosti Huawei

Jde přeci hlavně o zdraví

Huawei Watch GT 3 SE by měly být vhodné ale také pro ty, kdo neholdují túrám a dávají přednost raději cvičení ve fitku, plavání nebo třeba tenisu. Chytré hodinky nabízejí přes 100 různých cvičebních programů a zároveň aktivitu monitorují a zapisují do mobilní aplikace. Pro běžce je pak v hodinkách zabudovaný běžecký asistent. Ten je schopný podle předem zadaného cíle na míru vytvořit přesný běžecký plán a při běhání radí, jak například zlepšit techniku. Jinak ale hodinky nabízí také různé cvičební tipy a po každém sportovním výkonu pomůže se střečinkem. K přesnému měření srdeční aktivity slouží senzor TruSeen 5.0+, který jsme již u jiných modelů chytrých hodinek od Huawei také testovali. Nechybí samozřejmě také měření okysličení krve nebo kvality spánku. Krom mnoha dalších funkcí, které Huawei Watch GT 3 SE nabízí, se s nimi dá také volat a zasílat SMS zprávy.

Huawei Watch GT 3 SE by měly být vhodné také pro ty, kdo neholdují túrám a dávají přednost raději cvičení ve fitku, plavání nebo třeba tenisuZdroj: se svolením společnosti Huawei