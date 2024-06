Na trh nastupují takzvané intelliphony, tedy mobily s umělou inteligencí (AI). Co to znamená pro běžné uživatele? Na klíčové otázky Deníku odpověděl inženýr František Hakl z Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, který se umělým neuronovým sítím a strojovému učení věnuje již třicet let.

Na trh nastupují takzvané intelliphony, tedy mobily s umělou inteligencí (AI). Co to znamená? Máme se obávat? | Foto: Shutterstock

Ing. František Hakl z Ústavu informatiky Akademie věd České republiky se zabývá umělou inteligencí již třicet let.Zdroj: se svolením Ing. Františka HaklaCo můžeme od mobilů s umělou inteligencí očekávat?

Mobilní telefony – i přes jejich nezanedbatelnou evoluci – jsou a budou výpočetně slabší než notebooky, a tak to nejspíš příští dekádu zůstane, například i kvůli omezené kapacitě baterií. Z toho vyplývá, že AI budou zpravidla nabízet v podobě on-line služby na vyžádání.

Budou tedy vyžadovat neustálé připojení k internetu?

Nevylučuji, že jednodušší aplikace budou offline. Mezi ně překvapivě patří třeba simultánní překlad hovoru, úpravy videí a fotek. Na tyto operace výkon dnešních špičkových mobilů stačí.

Úpravy fotografií a videí mají být snazší, a vytvořit fotokoláž zvládne každý. Nemůže se tím však zvýšit riziko vzniku falešného obsahu zneužitelného k nekalým účelům?

Zcela jistě ano. S evolucí AI a mobilního hardwaru to bude stále snazší. Problémem je, že vzniknou offline, takže generování podobného obsahu nepůjde zamezit poskytovateli AI nebo připojení.

Umělá inteligence do kapsy? Revoluční intelliphony nahradí chytré telefony

Vygenerované snímky jsou například u Samsungu označené vodoznakem. Ale je možné zabránit tomu, aby ho uživatel odstranil v jiné aplikaci?

Bude záležet na sofistikovanosti aplikované ochrany. Ale upřímně, dříve či později i toto někdo dokáže prolomit, aby to neodhalil ani specializovaný software.

Takže není možnost, jak tomu zabránit?

K videím a fotkám lze přiřazovat hashovací klíče, které prolomitelné nejsou. Muselo by to ale fungovat tak, že autor původního snímku klíč zveřejní. Člověk, který si produkt stáhne, pak autentičnost ověří porovnáním klíče, který vygeneruje software pro testování.

Co všechno dokáže umělá inteligence Google Gemini v mobilech?

Zdroj: Youtube

Ale co když někdo zveřejní hash upraveného snímku a označí jej za originál?

Řeší se to stejně jako přístup k bankovnímu účtu, tedy zabezpečeným připojením, kterým se připojujete k autorizované webové stránce. Pozná se to podle protokolu v příkazové řádce prohlížeče.

Pro člověka nezajímajícího se o IT, nebo technicky méně zdatného, to zní komplikovaně.

Z technického hlediska fiktivní díla lze automaticky detekovat. Je však nutné, aby o to měl uživatel zájem.

AI takzvaně halucinuje, když něco neví. Jenže smyšlené informace podává přesvědčivě, a lidé je tak mohou považovat za pravdivé. Jaké to bude u mobilů představovat riziko?

Mobil nám v podstatě poskytne to samé, co aktuálně generují poskytovatelé AI, respektive chatboti jako ChatGPT. A i kdyby to nějaký „supermobil“ zvládal sám, tak algoritmus bude obdobný. Tedy vymýšlet si to bude stejně.

Od cihly po všestranného pomocníka. Podívejte se na historii mobilů

Co to znamená pro uživatele?

Způsob, jak se s tím vyrovnat, je použít zdravý selský rozum, hledat informace z více, nejlépe autorizovaných, zdrojů a přemýšlet o souvislostech. A to vše dohromady opravdu triviální není. Toto vnímám jako velké riziko, které má potenciál rozdělit společnost do oponujících si skupin.

Jak AI ovlivní bezpečnost uživatelů?

Dokážu si představit, že AI vám pomáhá pravidelně s denním programem, a proto by mohla zkusit odhadnout vaše hesla. Například pravidelně posloucháte Innuendo od Queen, tak co když je to heslo k vašim zdravotním záznamům. Zkrátka, když nějaká aplikace má přístup k vaší rutině, tak ví opravdu hodně.

Na druhou stranu, AI může lépe detekovat závadné aplikace v mobilu, například zjistí, že kreslící videohra pro děti pravidelně testuje, zda máte aktivní bankovní aplikaci spolu s jinými událostmi.

Jednoznačná odpověď není, ale přikláním se k názoru, že spíš jsou na místě starosti s únikem informací. To by mohlo mít pro lidi ještě větší důsledky, protože nashromážděná data budou již nějak vyhodnocená.

Telekom ukázal mobil, který nemá žádné aplikace, místo nich funguje umělá inteligence:

Zdroj: Youtube

Pomůže AI například starším lidem snáz se naučit zacházet s novými mobily?

Myslím, že by to šlo takto využít. AI může upozornit uživatele na opakované chybné používání zařízení. Taky mu může nabídnout aplikaci, kterou potřebuje. Možností bude víc.

Ovlivní nástup AI ceny mobilních zařízení?

Ano, ale mírně. Poskytování služby bude nutné zaplatit. Proto si myslím, že platby pro provozovatele AI budou realizované smluvně mezi výrobci mobilů a poskytovateli připojení na straně jedné, a mezi poskytovateli AI na straně druhé. Vše se pak promítne do cen pro zákazníky, ale ten o tom ani nebude vědět.

Zvládnou výrobci zařízení hardwarově držet krok s vývojem umělé inteligence?

S vývojem hardwaru mobilů se rozšíří portfolio AI aplikací fungujících přímo v mobilu. Nemyslím si ale, že nastanou skoky, spíš to bude běžná evoluce. Uživatelsky to nebude mít velký vliv na nutnou obnovu starých zařízení za nové.

Stačí písemku vyfotit a žák zná výsledek. Učitelé řeší, co s umělou inteligencí

Výrobci mobilů aplikují operační systémy s AI zatím pouze ve svých vlajkových řadách. Kdy myslíte, že budou součástí i nižších tříd, které jsou cenově dostupnější pro většinu lidí?

AI běžící přímo v mobilu bude potřebovat odpovídající výkon procesorů, takže spíš bude v nižších třídách nějakým způsobem omezená. Naopak u AI poskytovaná jako služba by mohla být dostupná na všech zařízeních. Je ale možné, že výrobci ji budou v levných produktech omezovat, aby lidi měli motivaci si koupit výkonnější telefony. Předpokládám ale, že do dvou let se AI dostane i do nižších řad.