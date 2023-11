PlayStation, Xbox a Nintendo jsou nejvýraznější dostupné značky herních zařízení. Spolu s nimi je ale na trhu i několik dalších produktů, které mohou být vhodnější volbou pro potřeby uživatelů. Správný výběr totiž může ušetřit spoustu peněz, a zároveň zabrání tomu, aby se na konzoli pouze prášilo.

Běžná cena konzole Playstation 5 v balíčku se hrou a jedním ovladačem se pohybuje až kolem 15 490 korun. | Foto: Shutterstock/Miguel Lagoa

V Česku je oficiálně dostupných několik značek konzolí, případně přenosných kapesních počítačů, jejichž pořizovací hodnota se pohybuje v řádech tisíců korun. Ačkoliv všechny primárně slouží pro hraní videoher, přesto se mohou výrazně lišit v celkovém užitku. Proto je vhodné, aby si potenciální kupci předem určili, jakým způsobem budou zařízení používat, kolik mu chtějí věnovat času, a především, co na něm chtějí hrát.

Které VR brýle si koupit? Utratit desetitisíce není vždy nutné

S blížícími se Vánoci se přitom výrobci snaží zaujmout masivními reklamními kampaněmi včetně různých slevových akcí. Deník proto připravil přehled herních produktů, ve kterém se zaměřil na jejich kladné i záporné stránky, aby pomohl s výběrem toho správného pro vás, nebo vaše nejbližší.

PlayStation 5

Herní konzole společnosti Sony se v Česku již přes dvacet let těší velkému zájmu. To potvrzuje i PlayStation 5, který patří mezi nejvýkonnější dostupná zařízení na trhu.

PlayStation 4 Na trhu je stále dostupná předchozí generace konzolí Playstation. Vzhledem k ustupující podpoře nových her a nedostatečnému výkonu již nedoporučujeme její pořízení.

Jeho předností je bezproblémový chod nejnovějších videoher a podpora 4K HDR rozlišení. Dále nabízí rychlé SSD úložiště o velikosti 825 gigabytů, díky kterému téměř vymizely načítací obrazovky, a ovladač DualSense obsahující adaptivní tlačítka a chytrou haptickou odezvu. Lákadlem jsou i kvalitní hry určené pouze pro PlayStation.

Zábava pro všechny. Spider-Man 2 nabízí nejsilnější herní zážitek se superhrdiny

Bez Blu-ray mechaniky se prodává za 10 990 korun, uživatelé preferující fyzické kopie her si pak připlatí 2 400 korun navíc. Svým designem i velikostí je konzole v pokoji nepřehlédnutelná.

Vyšší cena i menší základní úložiště ale mohou některé zájemce odradit. Je nutné počítat i s tím, že lze spustit pouze hry určené pro PlayStation 4 a 5. Některé tituly ze starších konzolí jsou dostupné pouze v předplatném PlayStation Plus Premium. Aktivní předplatné v jakékoliv verzi je pak nutné mít pro hraní ve více lidech přes internet.

Zdroj: Youtube

Konzoli je možné rozšířit o zařízení pro virtuální realitu PlayStation VR 2, přenosný PlayStation Portal ideální na cesty (bez PS5 je nepoužitelný), nebo další vybavení.

PlayStation 5 je vhodným řešením pro lidi, kteří chtějí hrát zejména nové a exkluzivní hry v nejvyšší možné kvalitě. Jelikož lze připojit k zařízení až čtyři ovladače, ocení jej i rodiny s dětmi, ovšem nabídka titulů podporujících tuto možnost je značně omezená.

Cena: 10 990 Kč – 13 390 Kč

Taháky: Vysoký výkon, podpora 4K HDR, rychlý SSD, ovladač DualSense, Marvel’s Spider-Man 2, God of War: Ragnarök, možnost rozšířit o PS VR 2

Xbox Series X|S

Xbox Series X je papírově výkonnější než PlayStation 5. Pro běžného uživatele to znamená, že si může bezstarostně užívat nejnovější hry v až 4K rozlišení. Nabízí i větší úložiště (1000 gigabytů) a blu-ray mechaniku. Nevšední design se rovněž stane nepřehlédnutelným aspektem v pokoji. S cenovkou 11 990 korun je férovou konkurencí, ovšem příležitostní hráči jej mohou považovat za dražší kus.

Počítačová hra Starfield hráče nadchla. Podívejte se:

Postavte si loď a objevujte vesmír. Starfield nabízí tisíc planet k prozkoumání

Xbox One I od Xboxu si lze stále zakoupit předchozí generaci konzolí. Ze stejných důvodů jako u PlayStationu však doporučujeme to nedělat.

Proto je dostupná i varianta Series S, která se prodává za 6890 korun v případě verze s úložištěm o velikosti 500 gigabytů, nebo za 8 490 korun s úložným prostorem o velikosti 1000 gigabytů. Oproti Series X je výrazně menší. Problémem ale může být nižší výkon a podpora nanejvýš QHD rozlišení. Je taky nutné počítat s výraznými kompromisy v kvalitě zpracování vysokorozpočtových her, aby se docílilo plynulosti. Nedisponuje blu-ray mechanikou.

Na obou produktech Microsoftu je možné hrát hry ze všech předchozích typů konzolí. Lákavé může být i předplatné Xbox Game Pass nabízející za lidovou cenu obrovské množství titulů, nebo umožňující hrát odkudkoliv s pomocí služby xCloud.

Upoutávka na herní konzole Xbox Series X a Series S:

Zdroj: Youtube

Ovladače ale ničím nevynikají a vyžadují AA baterie. I zde je on-line hraní dostupné pouze s aktivní předplacenou službou.

Xbox Series X je ideální volbou pro hráče vyžadující nejvyšší standardy. Series S je vhodný pro příležitostné hráče, kteří nechtějí příliš utrácet a nevadí jim dělat kompromisy, zejména u novinek. Ke konzolím je pak možné připojit až osm ovladačů, což ocení i větší rodiny, nabídka her podporujících tuto možnost je však podobně jako u PlayStationu omezená.

Cena: 6890 Kč – 11 990 Kč

Taháky: Vysoký výkon, hraní ve 4K, rychlý SSD, varianta pro náročné i příležitostné hráče, Xbox Game Pass

Nintendo Switch

Jedná se o nejstarší dostupnou konzoli na trhu. Oblibu si však získala díky zaměření na všechny věkové skupiny, což se uchytilo v rodinách i na večírcích mezi přáteli. K dispozici je velké množství titulů podporujících hraní až v osmi lidech, přitom ale většinou stačí, že už od základu si díky dvěma odnímatelným ovladačům může společně zahrát jakákoliv dvojice.

Hry od Nintenda si drží kvalitu i popularitu. Postavy jako je Super Mario zná snad každý:

Nintendo hry zabaví celou rodinu. Potvrzuje to i nový Super Mario Bros. Wonder

Nintendo Switch 2 Objevují se spekulace o možném nástupci, tzv. Switch 2, který by mohl být na trhu během následujícího roku. Společnost se zatím oficiálně nevyjádřila.

Nintendo Switch má malé rozměry, je lehký a praktický, jelikož jej lze připojit k televizi a používat jako tradiční konzoli, nebo si ho je možné vzít s sebou na cesty v takzvaném ručním (handheld) režimu. Vítaná je i rozsáhlá nabídka exkluzivních videoher, například s Mariem, Pokémony a Zeldou.

V ručním režimu disponuje pouze HD rozlišením, případně podporuje Full HD po připojení k televizi. Grafické zpracování her nesplňuje zrovna nejvyšší aktuální standardy, a i současné vysokonákladové produkty mohou vypadat ošklivě. U her přímo od Nintenda se ale daří tyto nedostatky designově skrývat. Handheld má bohužel nižší výdrž baterie pohybující se od dvou do devíti hodin.

Takto Nintendo před dvěma lety oznámilo vylepšenou verzi konzole Nintendo Switch:

Zdroj: Youtube

I proto cena kolem osmi tisíc korun nepůsobí adekvátně. Sice se ještě nabízí varianta Lite za zhruba pět tisíc, ale ta slouží pouze jako handheld pro jednoho uživatele, a tím ztrácí takřka všechny výše zmíněné výhody.

Nintendo Switch je nejlepší volbou pro rodinné hraní, případně pro ty, kteří chtějí interaktivní digitální zábavu na večírky. Může být také skvělou startovní konzolí pro děti, a užitek najde i u lidí vyhledávajících exkluzivní až netradiční herní zážitky, kterým nevadí zastaralejší zpracování. Vhodná je i pro cestovatele. Nemá však smysl si ji pořizovat, pokud chce člověk hrát nové vysokorozpočtové tituly typu Grand Theft Auto.

Cena: 5290 Kč – 8490 Kč

Taháky: Nejlepší řešení pro rodiny, děti a hraní ve více hráčích, kompaktnost, Mario a Pokémoni

Kapesní počítače

V posledních letech získávají na oblibě kapesní počítače, které zaujmou především malými rozměry a možností hrát odkudkoliv. Ačkoliv v plném rozsahu nemohou nahradit stolní PC, jsou rozhodně vítanou alternativou za méně peněz.

Mohou se pyšnit výkonem podporujícím až 4K rozlišení při zapojení k televizoru, čímž jsou i vhodné pro hraní vysokorozpočtových nových her. Důležité však je, aby tituly měly stoprocentní kompatibilitu s patřičnými zařízeními, protože sice je na nich možné spustit cokoliv, ale ovládání může být krkolomné.

Herní zařízení Steam Deck:

Zdroj: Youtube

Na výběr je několik typů. Steam Deck je výborným řešením zejména pro uživatele digitálního obchodu Steam, kteří mají již zavedenou knihovnu her, zároveň je snadný na ovládání i pochopení. Asus Rog Ally, Lenovo Legion Go a Ayaneo Air díky operačnímu systému Windows 11 budou blízké většině lidí pracujících s počítači. Razer Edge WiFi pak uvítají ti, kteří znají operační systém Android. Jelikož všechna zařízení jsou vlastně počítače v handheld provedení, je na ně možné nainstalovat jakékoliv aplikace, někdy je však nutné mít pokročilejší znalosti.

Důležitý je i výběr služeb, které umožňují sledovat filmy či seriály. Jak si vybrat tu správnou?

Jakou streamovací službu si vybrat? Nerozvážnost může přijít i na 28 tisíc ročně

U všech produktů je ale nutné počítat s vyšší cenou v rozmezí od 10 tisíc do 19 tisíc korun. Také baterie nevydrží příliš dlouho, v závislosti na používání se životnost pohybuje od jedné do devíti hodin.

Kapesní počítače jsou ideální pro lidi, již často cestují, případně chtějí levnější variantu PC a nevadí jim dělat kompromisy.

Cena: 12 290 Kč – 19 590 Kč

Taháky: Výborné řešení na cesty, pohodlné designové provedení do rukou, podpora až 4K rozlišení při připojení k TV

Nvidia Shield TV

Zajímavou volbou může být Nvidia Shield TV fungující jako herní konzole i multimediální centrum, které lze snadno připojit k televizoru. Poté je možné hrát hry přes předplatné cloudové rozhraní Nvidia Geforce Now, streamovat vlastněné produkty přímo z počítače, případně spustit i dostupné produkty v rámci Her Google Play, a to až v 4K rozlišení s podporou HDR.

Společnost Nvidia představila svou Shield TV:

Zdroj: Youtube

Velkou výhodou je nízká cena pohybující se do 5599 korun. Je však nutné mít kvalitní a rychlé připojení k internetu a vlastní herní ovladač.

Zařízení ocení zejména uživatelé, kteří nechtějí příliš utrácet peníze za hraní a mají přístup k vysokorychlostnímu internetu.

Cena: 3999 – 5599 Kč

Taháky: Nízká cena, snadné používání, podpora 4K

Tabulka srovnání cen konzolí