Instagram funguje od roku 2010. Na světě ho alespoň jednou využilo téměř 1, 5 miliardy lidí. V Česku pak jde zhruba o 3 miliony lidí, a to převážně ve věku do 35 let. Jak je obecně známo, Instagram je postaven na fotografiích a krátkých videích, prostřednictvím kterých jejich uživatelé sdílejí se světem své soukromí, jako jsou tipy na výlety, zábavu, úspěchy, rodinné fotky, zážitky, zajímavosti i myšlenky. Taktéž mohou hodnotit a komentovat příspěvky dalších uživatelů, které takzvaně sledují.