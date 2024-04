Česká hra Kingdom Come: Deliverance 2 vyjde na konci letošního roku. Vývojáři ze studia Warhorse spolu s tím odhalili důležité detaily o ději, postavách, zasazení do středověkých Čech a herních mechanismech. Zároveň slibují, že dodrží historickou přesnost, kterou se proslavil už první díl. Přesto učinili jisté změny, které hráči možná uvítají.

Snímek ze hry Kingdom Come: Deliverance 2. | Foto: se svolením Warhorse Studios

Kingdom Come: Deliverance 2 vyjde v roce 2024 na počítačích a konzolích PlayStation 5 a Xbox Series a bude obsahovat i český dabing. Vývojáři z českého studia Warhorse to potvrdili v oznamovacím videu. „Je to téměř šest let, co jsme vydali první díl. Nyní můžeme ukázat, na čem jsme od té doby pracovali,“ sdělil v upoutávce kreativní ředitel studia Warhorse Daniel Vávra.

Video k odhalení české akční hry na hrdiny spolu s komentáři tvůrců natočili v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Místo si vybrali záměrně, jelikož ve středověkých kulisách tohoto historicky významného českého města se bude z velké části odehrávat i obsáhlý děj Kingdom Come: Deliverance 2, který má přes pět hodin filmových scén. Jeho hlavním hrdinou je opět mladík Jindřich ze Skalice, jenž bude čelit mnoha životním výzvám.

„Vyberete si, kým budete. Můžete spasit svět, nebo jej potrestat za jeho hříchy,“ řekl ředitel designu Viktor Bocan.

„Příběh je temnější, hlubší a filmovější. Přináší zásadní rozhodnutí a dějové zvraty. Přesto si zachovává svůj humor,“ přiblížil v rozhovoru pro server IGN mluvčí studia Warhorse Tobias Stolz-Zwilling.

Důraz na přesnost

Svět hry má být dvakrát větší, než byl v prvním díle. Kromě rozlehlé Kutné Hory hráči navštíví i přírodu v Českém ráji nebo hrad Trosky. Tvůrci se na rozdíl od typického – zpravidla filmového – temného zpracování středověku snaží být realističtí. „Byl to svět plný barev,“ uvedla vedoucí výtvarkyně postav Anna Pačesová.

„Snažíme se zobrazit realistický, pohlcující a věrohodný středověk, který tvoříme podle našich nejlepších znalostí,“ řekl pro IGN Stolz-Zwilling. K tomu vývojáři využili služeb vlastního historika i úzké spolupráce s dalšími experty z univerzit či muzeí.

Důraz na historickou přesnost se tvůrci studia Warhorse snaží dodržet i v soubojích. Přesto učinili pár změn, které uvítají nenároční hráči. „Snažili jsme se boj učinit přístupnější, ale zároveň zachovat realistický dojem,“ sdělil Stolz-Zwilling. Uživatelé pocítí tíhu zbraně i sílu úderu. Ovládání by jim mělo snadno sednout.

Novinkou ve hře jsou kuše a raná pistole. Bocan pro server Vortex však upřesnil, že puška sice bude silná, ale pomalá, s obtížným mířením. „Chtěli jsme se podívat, jak to bylo historicky,“ dodal.

Mechanismy hry, mezi které patří například nutnost spánku a jídla, ale budou snazší než v prvním díle. „Dvojka bude vstřícnější, ale ne za cenu velkého zjednodušování,“ potvrdil v rozhovoru pro magazín Forbes Vávra.

V Kingdom Come: Deliverance 2 dle slov Vávry hraje velkou roli i hudba. Autorem orchestrálního doprovodu je Jan Valta. Ukázka zazněla i přímo ve videu.

Pozornost ve světě

Oznámení vydání české hry Kingdom Come: Deliverance 2 na sebe strhlo celosvětovou pozornost. V médiích i na sociálních sítích se řeší ve velkém. Upoutávka na YouTube během několika hodin získala přes milion zhlédnutí.

Odhalení novinky také vzbudilo zájem o předchozí díl, který se o den později znovu dostal mezi aktuálních deset nejprodávanějších her v digitálním obchodě Steam, jak informoval na svém profilu na sociální síti X Vávra. Nedávno vyšla i verze pro Nintendo Switch, která rovněž zvýšila zájem o značku.

První Kingdom Come: Deliverance se šesti miliony prodaných kopií je jednou z nejúspěšnějších českých videoher, která si získala miliony fanoušků po celém světě. Titul vznikl i díky komunitní sbírce na Kickstarteru, při níž se vybralo v přepočtu asi 37 milionů korun, a tím se stala nejúspěšnější českou videoherní kampaní.