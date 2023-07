Otravní komáři dokážou znepříjemnit každý večer, kdy vám svým nenechavým bzučením dávají jasně najevo, že budete brzy majitelem několika svědivých štípanců. Používáte repelenty, sázíte afrikány, ale i přesto se neubráníte komářímu bodnutí. Co tedy na komáry skutečně funguje? Řešení nabízí dokonce už i mobilní telefony. Jak dobře ale aplikace, které vás mají před komáry ochránit, fungují?

Už vás nebaví otravné bzučení, které vám v noci nedá spát? Rádi byste se po dlouhé noci probudili odpočinutí, a ne poštípaní od hlavy k patě od všudypřítomných komárů? Spát se zavřenými okny ale v letních parnech také nechcete? Pokud v těchto dnech chcete vyváznout bez svědivých pupínků, které si v záchvatu svědivosti rozdrbete do krve, budete muset podniknout určitá opatření.

Proč komáři někoho štípou a někoho si ani nevšimnou:

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Jak se chránit proti komárům

* Ultrazvukové repelenty

* Jakou aplikaci vybrat

* Jak aplikace funguje

* Co na to vědci

Repelentní přípravek do zásuvky, moskytiéra nad postel nebo síťka do okna může být dobrou variantou ochrany proti otravným komárům. Co kdyby vás ale před komáry dokázal ochránit i váš mobilní telefon prostřednictvím jednoduché aplikace?

Jak se chránit proti komárům

Někteří komáři mohou pít krev i přes den, ale většinou vás začnou obtěžovat ve večerních hodinách. Je to především proto, že se jedná o velice drobný hmyz, který musí umět velmi dobře hospodařit s vodou. Jinak mu hrozí vyschnutí. I to je důvod, kvůli kterému se vyhýbají přímému slunci.

„Abychom si to na začátek ujasnili, krev sají pouze samičky komárů, které potřebují daleko více energie především na kladení vajíček. Samci si na rozdíl od nich vystačí s rostlinnými šťávami,“ vysvětluje na webu Přírodovědci doktorka Iva Kolářová z katedry parazitologie z Přírodovědecké fakulty UK.

Existuje několik možností, jak se před bodavým hmyzem, jehož štípance nás mohou trápit po několik dní, chránit. Patří mezi ně chemické či přírodní repelenty, zápalné odpuzovací tyčinky a můžete instalovat i sítě do oken či nad lůžko.

Pomoc v boji proti klíšťatům. Klíšťapka ukáže, kde jsou a kde hrozí nákaza

Komáry ale odpuzují i některé rostliny, bylinky, a dokonce i barvy, jak jsme vás nedávno informovali v tomto článku. A v neposlední řadě si můžete stáhnout do mobilního zařízení i různé aplikace, které údajně komáry odpudí stiskem jediného tlačítka.

Skutečně však fungují tak dobře, že si s nimi budete moci večer v kempu sednout ke stolu s holými zády?



Jak fungují ultrazvukové repelenty

Cílem aplikace, kterou si můžete instalovat do mobilního telefonu, je zbavit vás nenechavých komárů pomocí zvuků s proměnlivou frekvencí. Díky svému mobilnímu telefonu tudíž můžete pomoci zabránit tomu, aby vás tento, ale i jiný bodavý hmyz, poštípal.

Už žádné další štípance od komárů. Víme, které barvy nenosit a proč nepít pivo

„Frekvence je tak vysoká, že je vydávaný zvuk pro člověka neslyšitelný, ale hmyz tento jedinečný tón přímo nesnáší. Zvuk je proto považován za jeden z nejlepších odpuzovačů komárů, přičemž používá vysoké ultrazvukové tóny,“ vysvětluje web Apmonk, který nabízí aplikace pro Androidy.

Chcete-li funkci vysoké frekvence zvuku vyzkoušet přes noc, můžete si zapnout desetihodinový záznam o frekvenci 14-15 Khz:

„Repelent proti komárům je perfektní aplikace se skvělým uživatelsky příjemným rozhraním. Mobilní telefon reprodukuje zvuk na jedinečné frekvenci, která zabraňuje útokům otravného hmyzu. Nejdůležitější je, že vy tento zvuk neuslyšíte a nebude vás tak při používání moderního repelentu nic rušit,“ staví se za aplikaci Světová zdravotnická organizace WHO.

Jakou aplikaci vybrat

Zní to jako sen. Na App Storu či Google Play vyberete z nepřeberného množství placených i neplacených aplikací takovou, která vás nadchne, instalujete ji do svého mobilního zařízení a můžete začít odpuzovat komáry. Ať už stáhnete aplikaci, která je zdarma, nebo takovou, za kterou si připlatíte, všechny by ve finále měly dělat jedno a totéž.

Jak bezpečně vyndat klíště? Pomůže provázek, lžička i brčko. Parazita nepalte

„Ideální je vybrat si mezi aplikacemi takovou, která kromě přepínače zapnuto/ vypnuto nabízí i posuvník či možnost pro změnu přehrávané frekvence. Vhodné je pak nastavit takovou frekvenci, kterou sotva přestanete slyšet. Tohoto pravidla je třeba se držet kvůli hardwarovým omezením chytrých telefonů,“ radí při výběru aplikace magazín věnovaný moderním technologiím.

A pokud vám nevadí reklamy v aplikaci, nemusíte zaplatit ani korunu.

Žížalí čaj je v kurzu, neslyšeli jste o něm? Zkuste ho, nedáte na něj dopustit

Jak údajně reagují komáři na vysokou frekvenci zvuku se můžete podívat v tomto videu.

Jak moc vás aplikace zbaví komárů

Pokud se zeptáte na zkušenosti konkrétních lidí, někteří vám budou zarytě tvrdit, že je aplikace vždycky spolehlivě ochrání, jiní uvedou zkušenosti spíš negativní. Pravou však je, že neexistuje studie, která by přímo potvrzovala, že je ultrazvuk k odpuzování komárů vhodný.

„Některé aplikace se snaží ultrazvukem napodobit zvuk vážky či netopýra, kteří jsou pro komára přirozenými predátory, a otravný hmyz se jim raději vyhne,“ informuje například deník BBC News.

„Jiné aplikace spoléhají na vyluzování zvuku komářího samce volajícího po družce, která se tak bude držet dál. Jakmile totiž dojde k oplození vajíček, samičky se samcům aktivně vyhýbají,“ tvrdí web Mosquito Reviews, který přináší tipy, jak se zbavit komárů.

Poštípaní vědci si ťukají na čela

Když ale aplikace, které slibují, že se vám komáři vyhnou obloukem, vzali do rukou vědci a podrobili je jednoduchým studiím, výsledky mluvily většinou jednoznačně.

Jak dopadl test aplikace, se můžete podívat v tomto videu:

„Při testování vlastností ultrazvukového přístroje na odpuzování komárů nebyl významný rozdíl v rychlosti přisání mezi místy s ultrazvukovým zařízením a místy s placebem, a to pro žádný druh komára. Použitý ultrazvukový přístroj proto nebyl v tomto přísně kontrolovaném testu proti komárům účinný,“ stojí například v této studii.

Dokonce vznikla i studie, která naopak ještě potvrdila, že určitá frekvence může riziko bodnutí komárem zvýšit. Nejednalo se však o mobilní aplikaci, nýbrž přímo o elektronické zařízení, které mělo ultrazvukovými vlnami komáry odpuzovat.

