Skončila jedna kontroverzní legenda Oblíbené české úložiště Ulož.to od prosince neumožňuje stahování souborů, které si na něj uživatelé sami nenahráli. Provozovatelé webu se rozhodli pro zásadní změnu kvůli nové evropské legislativě, což u lidí vyvolalo rozporuplné reakce. I po konci Ulož.to v dosavadní podobě stále existují alternativy pro legální sdílení vlastních větších dat.

Čechy zasáhla zpráva o změně úložiště Ulož.to - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Z Ulož.to se od 1. prosince stalo cloudové úložiště, které pouze registrovaní uživatelé mohou používat jako další prostor pro ukládání svých souborů bez možnosti veřejného či adresovaného sdílení. To znamená, že není možné stahovat jakákoliv cizí data, a to dokonce ani přes zaslaný odkaz, jako to umožňují jiné platformy.

Společnost Cloud Platforms provozující Ulož.to změnu odůvodnila přizpůsobením se českým zákonům a zejména předpisům Evropské unie. „Vždy jsme pečlivě dbali na to, aby byl provoz v souladu s platnou českou i evropskou legislativou,“ uvedl jednatel Jan Karabina v tiskové zprávě.

Spíše než stahováním souborů dnes děti tráví čas hraním her. Chcete jim udělat radost? Poradíme, jakou herní konzoli vybrat:

Jakou herní konzoli vybrat k Vánocům? Správná volba může ušetřit tisíce korun

Odkázal se v ní na vyhrané soudní spory z minulosti. „Abychom i do budoucna splňovali všechna zákonná kritéria, zavádíme výraznější změny fungování cloudového úložiště Ulož.to Disk,“ vysvětlil Karabina.

Provozovatelé ubezpečili dosavadní uživatele, že své soubory neztratí. Doplnili, že pokud za nových podmínek platící zákazníci nebudou mít zájem službu využívat, mohou své účty ukončit, nebo převést na bezplatnou verzi. „V takovém případě se jim vrátí zbylé předplatné či kredity,“ napsali v prohlášení.

Tragédie na českém internetu

Ke konci Ulož.to v tradiční podobě se lidé na internetu vyjádřili různě. Část ji přivítala, jelikož službu považovala za neetickou kvůli možnosti stáhnout si neoficiální kopie filmů, hudby, videoher či dalších děl chráněných autorskými právy.

Tomu oponují uživatelé, kteří službu využívali například pro sdílení vlastních fotografií, školních materiálů nebo návodů s dalšími lidmi. Připomínají také, že na platformě bylo možné sehnat i díla, která jsou jinak skutečně nedostupná, jako staré divadelní hry nebo prvorepublikové filmy.

Reakce lidí na sociálních sítích jsou různé:

Mnoho lidí se teď domnívá, že Ulož.to doopravdy skončí, jelikož nebude důvod ho používat. Místo něj zavítají na jiné, spíš pochybné webové stránky, kde hrozí riziko, že stáhnou do počítače i viry.

Alternativy pro sdílení souborů

Vlastní soubory s dalšími lidmi je možné legálně sdílet i jinak. Často zdarma, ovšem nechybí možnost zakoupit lepší verze, například s větším úložným prostorem a dalšími výhodami. Mezi ně se řadí cloudová úložiště Google Disk, Microsoft OneDrive a iCloud.

Pro přístup k datům pak stačí zaslat odkaz nebo udělit přístup skrz e-mail příjemce, taky je možné udělit stupeň oprávnění pro zacházení se souborem.

Microsoft vytvořil videonávod pro používání OneDrive:

Zdroj: Youtube

Podobně i bezplatně fungují české služby Úschovna, nebo Capsa, dále pak zahraniční WeTransfer. Dalšími již placenými možnostmi umožňujícími sdílení velkých dat mohou být aplikace Dropbox, Sync nebo Mega. Služby s vyhledávačem nahraných souborů podobným, jako mělo Ulož.to, pak nabízejí FastShare, Webshare a eDisk.