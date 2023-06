KVÍZ: Věčný konflikt mezi nebesy a peklem pokračuje. Znáte dobře sérii Diablo?

Začátkem června vyšlo Diablo IV, jedna z nejočekávanějších her posledních let, která po vydání dokázala rychle přepsat rekordy. Slavná videoherní série společnosti Blizzard Entertainment však existuje již téměř třicet let. I díky tomu má po světě desítky milionů fanoušků. Řadíte se mezi ně? A jaké máte znalosti o tomto světě? To můžete otestovat v kvízu Deníku.



Diablo Immortal. | Foto: se svolením Blizzard Entertainment