Strhující příběh o legionářích dobývá svět. V Česku vznikla další skvělá hra

Last Train Home je jeden z nejambicióznější českých herních projektů posledních let. Vývojáři se inspirovali událostmi československých legionářů snažících se vrátit strastiplnou cestou přes válkou zničené Rusko do vlasti. Titul po vydání oslovil hráče po celém světě a od kritiků si vysloužil samou chválu.

Last Train Home vypráví o osudech československých legionářů. | Video: se svolením Ashborne Games