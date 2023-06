The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom symbolizuje pojem hraní ve své pravé podstatě. Kritici i hráči na ni pějí ódy a i měsíc po vydání se o ní často zmiňují na sociálních sítích. Podle mnohých je silným adeptem na zisk prestižních ocenění.

Hráči nové Zeldy mohou být kreativní i při soubojích. Kombinací předmětů vymyslí různě vylepšené zbraně | Video: Deník/Tomáš Rosa

V Česku se fantasy série o princezně Zeldě a neohroženém šermíři Linkovi spíš považuje za okrajovou záležitost, která ale má svou fanouškovskou základnu. Po každém vydání nového titulu se však úspěšná herní značka mnohem častěji objevuje napříč médii a sociálními sítěmi, a tak je jen otázkou času, kdy skutečně zaujme i širokou veřejnost, podobně jako třeba Pokémoni, ačkoliv těm pomohl i animovaný seriál.

Ta správná chvíle možná nastane letos. Po vydání rozsáhlého RPG Tears of The Kingdom má Zelda velkou šanci zaujmout i hráče preferující zejména hry vyvíjené v Evropě či USA, nebo dokonce i méně vášnivé uživatele virtuální zábavy.

Ačkoliv se jedná o pokračování rovněž úspěšného Breath of the Wild, novinka je vytvořená tak, aby děj i veškeré herní mechaniky pochopili i ti, již se poprvé seznámí se značkou, kde v roli Linka zachraňují princeznu Zeldu i celé království Hyrule. Zápletka je ale o něco dospělejší, než na první pohled vypadá.

Hraní bez omezení

Velkou výhodou je, že Zelda je snadná na pochopení toho, co po uživatelích chce. Tomu pomáhá i fakt, že hráči nechává naprosto volné ruce, a sází na jeho kreativitu a hravost.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



- Dostupné na Nintendo Switch.

- Cena od 1 499 Kč.

- Vývojář a vydavatel: Nintendo

Pokud se například má kvůli úkolu vydat na určité místo v horách, je jen na něm, jakou cestu zvolí, jelikož neomezený pohyb po obrovském světě - či světech, jelikož jsou ještě další dva v podzemí a v nebesích - mu dovoluje takřka cokoliv: může hledat schůdné cesty, vyšplhat, pokud má dostatek surovin pro doplňování energie, nebo dokonce letět pomocí vlastnoručně vyrobených vynálezů.

Díky novým herním funkcím je možné kombinovat různé materiály, předměty a suroviny, a tak vytvářet skutečně originální stroje, zbraně, recepty nebo různé vychytávky. Představivosti se meze nekladou, o čemž vypovídají i tisíce videí šířících se po sociálních sítích.

Díky tomuto aspektu se u nové Zeldy budou bavit dospělí i děti, čemuž pomůže i správně vybalancovaná obtížnost soubojů či hádanek nutných ke splnění misí. Uživatele pak především pohltí takřka neomezené možnosti objevování různorodých míst i činností, a někdy zůstanou v úžasu, co všechno mají povolené. Jelikož je možné ve hře strávit desítky i stovky hodin, času na seznamování se s obřím množstvím unikátního obsahu mají spoustu.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom v mnohém překonává tisíce jiných her. Již po vydání se o ní mluvilo jako o adeptovi na hru roku, který má téměř jisté vítězství. Rozhodně se taky jedná o titul, o němž se bude hodně mluvit i následující desetiletí, podobně jako třeba o The Elder Scrolls V: Skyrim.