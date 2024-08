První ukázky z Mafia: The Old Country.

Mafia: The Old Country je další chystanou videohrou ze slavné a oblíbené původně české série. Hráči mají sledovat děj o začátcích sicilské mafie na počátku dvacátého století. Vývojáři slibují zážitek jako v původním díle před dvaceti lety. Titul má vyjít v příštím roce.

Překvapením na letošní úvodní show herního festivalu Gamescom v Kolíně nad Rýnem byla ukázka nového dílu populární série Mafia. Vývojáři ze studia Hangar 13 v krátkém videu odhalili, že Mafia: The Old Country se bude odehrávat v domovině nechvalně proslulé organizace.

„Objevte původ organizovaného zločinu v drsném příběhu ze světa gangů odehrávající se v brutálním podsvětí Sicílie na počátku 20. století,“ lákali tvůrci.

První ukázka hry Mafia: The Old Country:

| Video: Youtube

Šéf studia Hangar 13 Nick Baynes ve videu doplnil, že se vývojáři vracejí ke kořenům značky. „Vytváříme hluboký, lineární příběh s pocitem klasického mafiánského filmu,“ sdělil. Dále uvedl, že fanoušky pohltí i ohromující nové prostředí.

Americký Hangar 13 totiž v roce 2016 už pracoval na Mafii 3, v níž se odklonil od tradičního výpravného provedení předchozích dvou dílů vzniklých ještě pod českým studiem Ïllusion Softworks, později 2K Czech. Obsahově vsadil víc na aktivity v otevřeném herním světě.

Již dříve před oznámením chystané novinky kolovaly spekulace, že v další Mafii bude ústřední postavou mladý Salieri. Ikonická osobnost byla hlavou rodiny v prvním díle série s podtitulem The City of Lost Heaven, který vznikl v České republice. Dosud však vývojáři tuto informaci nepotvrdili.

Mafia: The Old Country má vyjít v roce 2025 na počítačích a konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X a S. Tvůrci potvrdili, že hra bude mít český dabing, titulky i rozhraní. Více informací hodlají poskytnout letos v prosinci.

Český klenot

Sérii Mafia považují Češi za národní poklad. První díl Mafia: The City of Lost Heaven vyšel v roce 2002 a okamžitě upoutal pozornost českých i zahraničních hráčů.

Od kritiků si dílo Daniela Vávry a týmu z Illusion Softworks odneslo vysoká hodnocení. Přednostmi byly propracované meziherní animace i profesionální český i anglický dabing a scénář, díky němuž příběh dosahoval filmových kvalit. Rovněž herně byl dle odborníků titul ve své době nadčasový, jelikož přinesl několik unikátních prvků, věrohodně zpracoval předlohu Chicaga třicátých let dvacátého století, interiéry budov i ohromné množství automobilů.

Studio Hangar 13 již pracovalo na Mafii 3:

| Video: Youtube

O něco menší úspěch zaznamenala Mafia 2 z roku 2010. Jednalo se o volné pokračování odehrávající se v poválečné Americe. Od kritiků si podle serveru Metacritic v souhrnu hodnocení odnesla spíš pozitivní recenze, mezi českými hráči se opět zapsala mezi kultovní díla. I v tomto případě uživatelé ocenili profesionální scénář s českým dabingem, zpracování fiktivního města Empire Bay a také akci.

Poté se vývoj značky od českých tvůrců přesunul k Američanům do Hangar 13, kteří o šest let později vydali Mafii 3. Kritici i hráči titul odehrávající se v prostředí fiktivní adaptace New Orleans označili za průměrnou městskou akci bez originálních prvků. Hořkou pachuť zanechal i kvůli chybějícímu českému dabingu, který Češi měli se sérií neodmyslitelně spjatý.

V roce 2020 všechny tři díly dostaly své definitivní edice. První Mafii vývojáři kompletně předělali, tedy dostala zbrusu nové grafické zpracování, herní prvky i upravený scénář. Další dvě pokračování byla zejména graficky vylepšená tak, aby odpovídala současným standardům.