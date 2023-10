Komiksový superhrdina Spider-Man studia Marvel se těší obří popularitě už desítky let. Po úspěchu na filmovém plátně se v roce 2018 objevil i ve velmi povedených videoherních provedeních. Nyní se sbírka rozšířila o pokračování navazující na předchozí díly s Peterem Parkerem a Milesem Moralesem – ovšem je zatím dostupné pouze pro konzole PlayStation.

V něm se oba představitelé pavoučího muže stávají protagonisty, mezi kterými uživatelé mohou volně přepínat, zatímco budou pomáhat obyvatelům New Yorku a zabraňovat nebezpečí hrozícímu od superpadouchů v čele s Venomem. Oba Spider-Mani mají své unikátní i společné schopnosti a úkoly, což během hraní umocňuje pocit jedinečnosti a kreativity.

Rychlá rekapitulace dřívějších událostí usnadní pochopení příběhu i nováčkům. Během poutavého děje se pak představí mnoho dalších skvěle napsaných kladných a záporných postav, jako například MJ, Kraven nebo Sandman. Tvůrci si dali záležet, aby každá z nich dostala vhodný prostor, a tím si získala sympatie hráčů.

Příběh se navíc svým vývojem dostává z pubertální atmosféry typické u Spider-Mana k mnohem temnějšímu vyprávění, které ale nadále zůstává v oblasti vhodné i pro dětské publikum. Nechybí kvalitně zpracované české titulky.

Hlavní dějová linka zabere zhruba dvě desítky hodin, ale čas si je možné prodloužit díky plnění všech vedlejších aktivit. Vytíženější uživatelé však uvítají menší časovou náročnost dílčích misí.

I nyní mají hráči naprostou volnost v pohybu, ale kromě houpání se na pavoučích sítích napříč Velkým jablkem mohou nově využít i létání, což urychluje pohyb po ohromné mapě města. To navíc žije svým vlastním životem, a tak mimo hlavní mise lze plnit i mnoho vedlejších úkolů a miniher, jako například zabraňování náhodným zločinům.

Během soubojů pak kromě pěstí, nohou a sítí lze využít i různé technologické vymoženosti, které si je možné vylepšovat spolu se schopnostmi protagonistů. Rovněž je zde bohatá nabídka úprav superhrdinských kostýmů.

Na ovládání jsou oba Spider-Mani velmi snadní, přitom nijak neutrpí pocit akčnosti díky výborným animacím bojových pohybů, čímž se hráči lépe vžijí do superhrdinů. Rovněž jim jde naproti volitelná obtížnost. Sony myslí i na lidi s různým tělesným postižením, kterým lze přizpůsobit nastavení hry. I proto je vhodná naprosto pro kohokoliv.

