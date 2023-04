Volání, posílání textových zpráv, sledování videí, hraní her, nebo třeba fotografování. To jsou základní činnosti, ke kterým většina uživatelů používá mobilní telefony. Mobily však často umí mnohem více. Připravili jsme pro vás výběr pěti nejlepších funkcí, o kterých jste nejspíš nikdy neslyšeli, přesto vám dokážou usnadnit užívání telefonu, nebo zkrátka jen vykouzlit úsměv na tváři.

Zvíře v prostoru 3D | Video: Deník/Nataša Budačová

1. Podržení ikony aplikace

Všichni jsme nejspíš někdy přesouvali aplikace z jednoho místa domovské obrazovky na druhé. Ikonu aplikace stačí přidržet prstem a následně přesunout.

Avšak víte, že podobným způsobem se lze jednoduše dostat k nejčastěji využívaným akcím v aplikaci? Stačí prst na ikoně přidržet a u některých se vám kromě klasické nabídky zahrnující třeba odinstalování zobrazí další možnosti.

Například u Instagramu tímto způsobem lze rychle přejít přímo do directu, zobrazit aktivity nebo přidat nový příspěvek. Messenger vám zase hned zobrazí často využívané skupinové konverzace, zatímco YouTube nabídne možnosti hledat, odběry, shorts či prozkoumat.

Ve zprávách můžete tímto způsobem rychle zahájit novou konverzaci, v případě kontaktů pak třeba snadno vytvořit nový kontakt.

2. Najdi můj telefon

Pokud patříte mezi skupinu lidí, kteří neustále svůj mobilní telefon někde zapomínají, máme pro vás vychytávku. Jak je zmiňováno například ve videu z YouTube kanálu TOP veci do 2 minut, kromě řady aplikací umí váš telefon jednoduše najít Google.

Video jak najít svůj telefon:

Zdroj: Youtube

„Pokud máte na telefonu zapnuté GPS, stačí zadat do vyhledávače na vašem počítači ‚najdi můj telefon‘. Jestli jste na dotyčném zařízení přihlášeni pod stejným účtem jako na telefonu, ukáže vám, kde se nachází,“ radí ve videu.

Kromě lokace telefonu je zde možné zjistit i to, kdy bylo zařízení naposledy aktivní, k jaké je připojeno síti nebo jaká je kapacita jeho baterie. Pokud mobil hledáte ve svém bytě, můžete si přes počítač zapnout přehrávání hlasitého zvuku v telefonu, podle něhož pak zařízení snadno najdete.

3. Předčítání textu

Jestli patříte mezi ty, které unavuje čtení, bude se vám hodit následující tip. „Pokud vás nebaví číst a zrovna máte v mobilu nějakou knihu v PDF, můžete si ji nechat vaším telefonem automaticky předčítat,“ doporučuje YouTube kanál Top TrendingCZ.

Video předčítání textu:

Zdroj: Youtube

Nemusí se však jednat jen o knihu. Mobil vám přečte jakýkoli text, třeba článek na internetu. Pokud tuto možnost chcete využívat, stačí jít do nastavení, následně zvolit „přístupnost“ a dále „poslech vybraného textu“.

Po zapnutí zkratky pro poslech vybraného textu vám na spodní liště telefonu vyskočí ikona panáčka. Najdete si text, který chcete, aby mobil přečetl, klikněte na ikonu panáčka a tahem prstem přes displej si označte oblast textu. A je to! Telefon vám text přečte.

4. 3D modely zvířat

Máte rádi zvířata? Tak to vás jistě potěší Google a jeho 3D modely. Stačí do Google vyhledávače zadat název zvířete, například „tygr“. Níže naleznete symbol kostičky a nápis „zobrazit ve 3D“.

Když na něj kliknete, ukáže se vám propracovaný model vybraného zvířete, který si budete moci prohlédnout ze všech úhlů.

Video 3D modely zvířat:

Zdroj: Youtube

To však není vše. Google nabízí ještě možnost „ve vašem prostoru“. Díky ní můžete zvíře přenést do prostoru, který zrovna snímáte svou kamerou. V obývacím pokoji se vám tak může ocitnout had, tygr nebo také žralok.

Pokročilou funkci přenesení modelu do vámi zvoleného prostoru však některá zařízení nemusí podporovat. Kromě zmíněných zvířat si lze na Google prohlédnout třeba také model různých ras psů, mývala, pandy, orla, lva, tučňáka, chobotnice nebo medvěda.

5. Android minihra

Poslední tip je pro majitele telefonů se systémem Android. Ten si totiž pro své uživatele připravil u příležitosti vydání verze systému s číslem 11 skrytou minihru. Pro její objevení je nutné jít do nastavení a informací o systému. Následně musíte několikrát rychle po sobě kliknout na vaši verzi Androidu. Objeví se vám kolečko, které vypadá jako číselník na starém telefonu. Prstem musíte několikrát dojet na konec a zase zpátky.

Video minihra:

Zdroj: Youtube

„Pokud se vám vše podařilo, uvidíte ve spodní části obrazovky emoji kočky. Nyní stiskněte vypínací tlačítko a vyvolejte ovládání domácnosti (jedna z novinek Android verze 11). Vyvolejte pokročilé možnosti a zvolte Přidat ovládací prvky.

V levé spodní části je volba Zobrazit další aplikace. Vyberte nové Cat controls a následně všechny tři prvky. Jakmile dáte uložit, vše vás vrátí do ovladačů – nyní si jen přepněte na ty kočičí a všechny aktivujte.

Chvíli počkejte, objeví se vám kočka v notifikaci. A pokud vyberete hranaté tlačítko, vyskočí v klasické bublině pro notifikace. Takhle jich můžete posbírat několik,“ navádí server MobilMania.cz.