Návrat všeho, co je retro je pro soudobou společnost charakteristickým rysem a netýká se to pouze módy, ale také například technologií. Přestup od digitální formy zpět k analogové můžeme sledovat například v hudební scéně, kdy zkreslení způsobené digitalizací pro někoho dosahuje nesnesitelných nuancí.

Prodej gramofonových desek v posledních letech mílovým krokem přeskočil prodej „cédéček“ a mnoho muzikantů nedá dopustit na analogové syntetizéry, efekty a komba. Tento trend se nevyhnul ani hernímu průmyslu a rychle na něj naskočila společnost Analogue, která konečně přichází s konzolí Pocket. Vzhledem k tomu, že Gameboye se přestaly vyrábět už před mnoha lety, jedná se o nedostatkové zboží, které na trhu seženete v použitém stavu za 1.500 až 6000 korun.

Analogue Pocket lze momentálně předobjednat za 219.99 dolarů (cca 5000 korun), ale s tím, že může trvat i rok, než vám oficiální cestou dorazí. V březnu se budou ovšem na trhu objevovat první kusy a třeba se poštěstí ho překoupit.

Původní design s nově přidanými funkcemi

Svým vzhledem připomíná klasický Gameboy Color, s tím, že se momentálně dá objednat v černé a bílé verzi. Narozdíl od Coloru je také schopný přehrávat cartridge z modelu Advance, a to v původním grafickém zpracování. Zároveň ale má několik nových prvků, které originálním konzolím chyběly, jako například vylepšený 3.5palcový LCD displej o rozlišení 1600x1440 a slot na SD kartu. Baterii o 4300 mAh lze nabíjet přes 18W adaptér a dle výrobců by měla vydržet mezi 6-8 hodinami čistého herního času a bylo také přidáno tlačítko pro režim spánku. Pocket pak lze propojit s dalšími zařízeními a přes HDMI kabel zapojit také do televize. Jinak veškerá tlačítka a herní funkce zůstaly stejné, jako u originálního modelu.

Nejenom konzole, ale také hudební nástroj a programovací asistent

Analogue Pocket ovšem nemusíte využívat jenom pro hraní her. Jendou z jeho funkcí je také možnost zapojit jej do počítače skrz MIDI kabel a využít ho jako malý 8-bitový syntetizér nebo sekvencer. Můžete si tak zkusit, jak se do videoher v jejich počátcích dotvářela hudba a zvukové efekty, potažmo si vytvořit vlastní zvukový sample. Obzvlášť se to bude hodit při využívání další přidané funkce, kterou Analogue Pocket má. Tato malá přenosná konzole neslouží totiž pouze k hraní her, ale zároveň také k jejich vytváření. Jeho FPGA základ umožňuje vytvářet nový software a hry na prázdné catridge, a to podle všeho bez jakékoliv znalosti programovacích jazyků.

První kusy dorazí v březnu, další ale klidně až za rok

Oznámení o vývoji Analogue Pocket není nijak čerstvou novinkou. První oficiální vydání konzole mělo být už 19. října 2019, ale pandemie covidu celý projekt silně zkomplikovala. Oficiálně se tak Pocket dostal na trh teprve v prosinci minulého roku, kdy začala možnost předobjednávání produktů přímo od společnosti Analogue. I tak bylo dlouhou dobu ticho po pěšině a až nyní společnost oznámila dodání prvních kusu do 13. března tohoto roku. Společnost rozdělila dodávky do tří skupin, a zbývající dvě várky mají přijít nejdříve v poslední čtvrtině roku a další až někdy v roce 2023. Zda-li se nějaké kusy dostanou do Čech zatím nemáme nijak potvrzeno.

Gameboyem zábava nekončí

Analogue Pocket zároveň není jediným projektem společnosti. Na trhu se pohybuje už od roku 2011 a soustředí se hlavně na zachovávání původních herních technologiích. Krom Pocketu vytvořili například také kopie konzolí SNES a herních systémů od společnosti SEGA. Mezi její hlavní klientelu tak samozřejmě patří hlavně nadšenci do herního průmyslu 80. a 90. let.

Autor: Jan Bartošík