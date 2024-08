I videohry jsou lovištěm sexuálních predátorů. Nová zjištění odhalila desítky případů zneužití či pokusů o únos dětí, se kterými se pachatelé seznámili prostřednictvím online titulu Roblox. Vývojáři tak čelí kritice, že nedostatečně chrání mladé uživatele. Tvůrci se však brání, že bezpečnostní politika platformy znemožňuje získávání osobních informací hráčů. To ale omezuje i snahy o dopadení pedofilů. Nebezpečí hrozí také v dalších hrách, jako jsou Minecraft nebo Call of Duty. Odborníci i policie proto radí, jak rodiče a potomci mají případné problémy řešit.

Roblox je speciální online videohra, stal se i sociální sítí pro nejmladší publikum. Mezi 78 miliony denně aktivních uživatelů jsou děti předškolního a školního věku navazující kontakty s neznámými internetovými protějšky. Magazín Bloomberg nedávno odhalil, že interaktivní platforma je i lovištěm sexuálních predátorů vyhledávajících křehkou a důvěřivou kořist.

Od roku 2018 policie ve Spojených státech amerických zatkla nejméně dvě desítky lidí obviněných z únosů nebo zneužití dětí, se kterými se pachatelé seznámili prostřednictvím Robloxu. Predátoři využili virtuální herní měnu, takzvané Robuxy, aby mladé hráče přesvědčili k výměně fotografií a navazování vztahů a následnému setkání ve skutečném světě.

Bloomberg zmínil i případ z loňského roku, kdy třiadvacetiletý Arnold Castillo přesvědčil patnáctiletou dívku ze státu Indiana, aby za ním dojela do New Jersey. Následně ji uvěznil ve svém domě a opakovaně sexuálně zneužil. Poté, co FBI vypátrala děvče a zatkla Castilla, mu soud udělil patnáct let vězení a povinnost zaplatit odškodnění oběti ve výši deset tisíc dolarů.

Bezpečnostní potíže

Bývalí i současní zaměstnanci Roblox Corporation pro Bloomberg uvedli, že firma v boji s predátory zaostává. Ačkoli podle nich heslem společnosti může být bezpečnost dětí, hlídání platformy, na níž uživatelé vytvořili přes třináct milionů miniher, je sisyfovská práce.

Děti ve hře Roblox mohou čelit hrozbě sexuálních predátorů:

| Video: Youtube

„Denně dostáváme stovky hlášení o bezpečnosti dětí, je to zkrátka příliš mnoho,“ řekla Bloombergu jedna z moderátorek starajících se o komunitní zásady Robloxu, která si přála zůstat v anonymitě.

Jelikož je cílem společnosti dosáhnout miliardy aktivních hráčů, dochází podle některých zaměstnanců k nedbalostem v oblasti bezpečí dětí. Vedení firmy údajně nenavýšilo zdroje pro tento segment a také neodsouhlasilo některé bezpečnostní prvky, jako například vyskakovací bezpečnostní okna, nebo odebralo z výchozího nastavení upozornění, aby nezletilí nemluvili s cizími lidmi. Podle pracovníků nezaručuje vyšší bezpečí ani umělá inteligence, která například moderuje chaty a má rozpoznat predátorské chování.

Společnost však s tvrzeními nesouhlasí. Podle bezpečnostního ředitele Matta Kaufmana systémy prověřují veškerý chat a další digitální obsah, vymazávají nevhodná slova a blokují hráčům posílání obrázků.

„Pro uživatele mladší třinácti let jsou pravidla ještě přísnější,“ doplnil pro Bloomberg Kaufman. Dále sdělil, že desítky milionů lidí všech věkových kategorií mají každý den s Robloxem bezpečné a pozitivní zkušenosti. Ke konkrétním případům zneužití dětí se však odmítl vyjádřit.

Zaměstnanci rovněž upozornili, že stíhání predátorů v Robloxu je složitější než v jiných online hrách. Důvodem je, že každý uživatel je jen anonymní sbírkou pixelů. Bezpečnostním prvkem právě je, že titul nevyžaduje při registraci skutečná jména, e-mailové adresy ani telefonní čísla. Tím chrání soukromí dětí, ale i pedofilů.

Online hřiště jsou loviště

Podle FBI denně vyhledává přes pět set tisíc predátorů děti ve věku od dvanácti do patnácti let. Úřad odhaduje, že ve více než čtvrtině všech nahlášených případů zneužití požádá pachatel dítě o jeho sexuálně explicitní fotografie. Ve čtyřech procentech případů se jedná o agresivní chování dospělých vůči dětem, vyhrožování, a pokusy o osobní nebo telefonický kontakt.

Příklad praktiky oslovení dítěte predátorem ve hře Roblox:

| Video: Youtube

Tento problém, tedy takzvaný kybergrooming, zaznamenávají i čeští policisté. „Děti samy dobrovolně poskytují citlivý materiál, jenž může být následně proti nim použit a stávají se pak snadno vydíratelné,“ uvedli.

Podle bezpečnostní expertky Nurii Lorenzo-Dusové z Univerzity ve Swansea se děti mohou stát obětí groomingu na online chatu již za osmnáct minut.

Společnost Gabb vyvíjející chytrá zařízení přizpůsobená zvýšené bezpečnosti pro děti uvedla, že predátoři se nejčastěji vyskytují i ve hrách Minecraft, Among Us, Call of Duty a Apex Legends. Obezřetnost je však nutné mít i v dalších online titulech umožňujících komunikaci, případně i na populární chatovací platformě Discord.

O nástrahách internetu je nutné mluvit

V průzkumu společnosti Avast specializující se na digitální bezpečnost sdělilo sedm z deseti českých rodičů, že dovolí dětem samostatně používat internet, nejčastěji v osmi letech. O tom, jak být v online světě v bezpečí, se však s potomky v tomto věku baví jen necelá polovina.

„Rodiče by se měli zajímat o to, co dítě na počítači dělá, s kým komunikuje, co hraje, i na jakého streamera se dívá,“ sdělila Deníku Petra Kotrbová, která má dítě v předškolním věku. Sama je hráčkou videoher, a proto chce se synem mluvit o aktivitách na internetu. Podle ní je to důležité i kvůli občasným nebezpečným výzvám, které mohou ohrozit život dítěte.

Někteří dospělí však netuší, jak o tomto problému s ratolestmi mluvit. „Je to zkrátka složité a možná by se měl i víc zapojit vzdělávací systém,“ řekl Deníku otec dvou dětí Štěpán Heřman. Zároveň připouští, že výsledku tato forma může být kontraproduktivní, jelikož rodiče se budou spoléhat na školy a v domácnosti budou prevenci ignorovat.

Experti radí, aby rodiče zkrátka informovali děti o možných nástrahách v online prostředí, a také, jak jim čelit. „Pro tyto případy je vhodné vysvětlit poučku STOP-BLOCK-TALK, tedy přerušit komunikaci, zablokovat podezřelou osobu a říct o tom rodičům,“ vysvětlil Deníku psycholog Jakub Staněk z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který se mimo jiné zabývá i vlivem videoher na psychiku dětí a dospělých.

Podle Staňka je zároveň dobré ujistit dítě, že pokud se něco takového stane, dospělí jej nepotrestají tím, že mu oblíbenou hru zakážou.

Rady policie pro bezpečné užívání internetu Doporučení dětem Neposkytovat internetovým „kamarádům“ svůj e-mail ani číslo telefonu.

Nesdělovat jméno a příjmení nebo dokonce adresu bydliště či název školy.

Nesetkávat se s těmito lidmi bez doprovodu rodičů nebo jiných osob.

Nezatajovat před rodiči s kým si dopisuji nebo s kým se chci setkat.

V žádném případě nezasílat na vyžádání svoji fotografii, žadatelé ve většině případech zasílají foto, které patří jinému člověku.

Na agresivní zprávy nereagovat a oznámit to rodičům. Doporučení rodičům Mít rodičovský dohled a stanovit pravidla při užívání internetu.

Některé programy spouštět v počítači pod heslem, nastavit zakázání vymazání historie, a tím zachovat možnost získat informace, kde se dítě na internetu pohybovalo.

Zabezpečit počítač takzvanou rodičovskou kontrolou, v tomto programu lze vytvořit seznam povolených stránek.

Poučte děti, aby nedocházelo k nedorozuměním a křivým obviněním.

Zakázat dětem posílat osobní fotografie neznámým lidem.

Vysvětlit riziko při spuštění webové kamery, či vyzrazení osobních informací o dítěti a bydlišti.

Různá svoje hesla ani čísla bankovních účtů nezanechávat uložená v počítači.

Pokud se někdo pokouší přes internet dítě zneužívat nebo vydírat, oznamte případ na policii. Zdroj: Policie ČR