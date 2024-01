Česká videohra Panzerkampf má být konkurencí pro celosvětově populární titul World of Tanks. K uskutečnění tvůrčích plánů pomohla úspěšná komunitní kampaň, ve které lidé podpořili vývojáře stovkami tisíc korun. Podobně se tento způsob financování projektů osvědčil i u dalších českých titulů.

Česká hra Panzerkampf chce konkurovat hitu World of Tanks. Snímek pochází ze hry Panzerkampf. | Foto: se svolením Krieg Games

Titul Panzerkampf má sesadit z pomyslného trůnu krále online válečných videoher World of Tanks společnosti Wargaming. Český projekt zkušených vývojářů ze studia Krieg Games počítačovým a konzolovým uživatelům rovněž nabídne ovládání a vylepšování různých historických a moderních tanků, které v režimu pro více hráčů použijí při tankových bitvách.

Česká hra Panzerkampf má konkurovat hitu World of Tanks:

Zdroj: Youtube

Tvůrci navíc slibují realistické chování tanku, včetně střelby. Dále nechtějí zavádět placený obsah poskytující výhody kupujícím před ostatními. „Klademe mimořádný důraz na hratelnost a uživatelský komfort,“ uvedli v popisu hry na platformě Startovač.

Remaster hry The Last of Us 2 láká na nový režim:

Stále úchvatné a emotivní. Vylepšené The Last of Us 2 láká hráče na nový režim

Aby vývojáři dosáhli svých plánů, rozhodli se uspořádat veřejnou sbírku pro finanční podporu projektu právě na crowdfundingové platformě, kde požadovali sumu deset tisíc eur (zhruba 248 tisíc korun). Tento cíl se ještě před ukončením kampaně podařilo splnit na 267 procent, a sedmnáct dní před koncem se vybralo 26 729 eur (téměř 663 tisíc korun).

Úspěšný způsob financování nových her

Vypadá to, že Češi rádi podpoří tuzemské videoherní tvůrce právě v rámci crowdfundingových kampaní, jelikož Panzerkampf není prvním úspěšným projektem, který získal mnohonásobně víc peněz, než autoři požadovali.

Co je crowdfunding? Komunitní sbírky, takzvaný crowdfunding, jsou v posledních letech častým způsobem tvůrců i mimo videoherní průmysl, jak získat peníze pro uskutečnění projektů. Lidé, kteří se rozhodnou podpořit patřičnou kampaň, většinou mají možnost volby, jak vysokou částku pošlou. Podle toho pak získají odlišné odměny. Výše příspěvků se většinou pohybují v řádech stovek až tisíců korun.

Nejúspěšnější českou videoherní kampaní je od roku 2014 sbírka pro historické RPG pražského studia Warhorse, Kingdom Come: Deliverance, které vybralo na Kickstarteru v přepočtu zhruba 37 milionů korun.

Na pomyslné druhé příčce se v roce 2021 umístila předělávka humorné střílečky Bulánci. Vražedné polštáře na Startovači získaly od lidí přes 7,3 milionu korun, čímž vývojáři dostali o 1462 procent víc peněz, než chtěli.

Že je nostalgie silným prodejním nástrojem se ale potvrdilo již o rok dřív u jiné české herní série. Polda, ve kterém je možné slyšet hlasy slavných českých osobností v čele s Luďkem Sobotou jako hlavní postavou, policistou Pankrácem, zaznamenal obrovský úspěch na platformě Hithit v kampani pro vývoj sedmého dílu. Lidé přispěli více než 1,4 milionu korun.

1/6 Zdroj: se svolením Warhorse Studios Největší dosavadní videoherní úspěch zaznamenal titul Kingdom Come: Deliverance. 2/6 Zdroj: se svolením Zima Software Polda 7 ukázal, že po nostalgii je poptávka. 3/6 Zdroj: se svolením Zima Software Polda 2 Remástr byl druhým úspěšným projektem studia Zima Software financovaným komunitní sbírkou. 4/6 Zdroj: se svolením SleepTeam Bulánci jsou v komunitním financování zatím druhý nejúspěšnější projekt. 5/6 Zdroj: se svolením Steam Forged Games Zatím nejvíc peněz od lidí obdržela česká desková hra Euthia: Torment of Resurrection. 6/6 Zdroj: se svolením Cloud Imperium Games Nejdražším komunitním projektem všech dob je Star Citizen.

Studio Zima Software se na veřejnost spolehlo i v roce 2022, kdy zahájilo sbírku pro Polda 2 Remástr, ve které vybralo 1,8 milionu.

Ačkoliv žádnému tuzemskému počítačovému, konzolovému nebo mobilnímu titulu se nepodařilo překonat rekord studia Warhorse, přesto se na poli zábavního průmyslu nalezl přemožitel, ačkoliv spadá do jiné kategorie. Komunita v roce 2022 ve sbírce pro českou deskovou hru Euthia: Torment of Resurrection přispěla částkou 46,5 milionu korun.

Největším českým úspěchem mezi herními komunitními sbírkami byla deskovka:

Zdroj: Youtube

Na různých platformách je však možné najít několik dalších českých i zahraničních projektů, jejichž autoři doufají v komunitní podporu, aby mohli dosáhnout svých cílů. Ovšem vedle úspěšně dokončených kampaní existují i ty, které zkrátka neuspěly.